Zwischen Tränengas, Spritzen und Razzias

Der Mensch. In all seinen Facetten, auch den dunklen: Er – oder sie – war das Zentrum von Gertrud Voglers Fotografien, immer. Von dem Moment an, da die Walliserin, die kurz nach dem Zweiten Weltkrieg als Kind nach Zürich gekommen war und sich später das Fotografieren selbst beigebracht hatte, 1981 zur gerade erst gegründeten «Wochenzeitung» stiess, holte sie sich all das vor die Linse, was viele lieber gar nicht sehen wollten: Die wütenden Studenten, die Frauenrechtler. Die Hausbesetzer, die Fahrenden. Die Junkies am Letten und Platzspitz, die sie mit Namen kannte, weil sie sie fast täglich besuchte – und von deren Alltag sie Fotos machte, die auch heute noch Kraft kosten beim Ansehen.

Dass Vogler Bilder schuf, die nicht nur aufrütteln, sondern in ihrer Intimität auch das Herz berühren, erklärte ihre langjährige WoZ-Kollegin Sibylle Elam kürzlich damit, dass Vogler sich «immer und meist unbedingt auf die Menschen einliess, um die es ging». Ihr sei es nicht um Storys gegangen: «Sie tauchte in Milieus ein und pflegte Kontakte weit über ihre Arbeit hinaus.»

So kompromisslos, wie sie arbeitete, so hat sie auch gelebt. Bis zum Schluss: Am 30. Januar ist Gertrud Vogler im Kreis ihrer Familie selbstbestimmt aus dem Leben geschieden. Zurück bleiben 250 000 Negative, die derzeit im Zürcher Sozialarchiv digitalisiert werden. Die letzte Botschaft, die sie ihren Kollegen noch zukommen liess, lautete: «Freut euch mit mir!! Salute. Ich habe mein Leben gelebt, es war gut, ich bin zufrieden.»