Zu Fuss über die Alpen

Um gut bewachte Grenzübergänge zu umgehen, nehmen einige Flüchtlinge die beschwerliche Wanderung über die Alpen auf sich. Auf den langen Strapazen begegnen sie eisiger Kälte und Gefahr durch Naturgewalten. Die Aussicht auf die Ankunft in einem sicheren Land wie Frankreich treibt sie an. Am Feuer erzählen sie sich Geschichten von Folterung und Gefangennahmen.

Die Nachrichtenagentur Reuters redete mit drei Flüchtlingen, die es schafften, nach Frankreich zu kommen. Sie wurden jedoch nach Italien zurückgesandt. Doch sie schafften es, lebendig anzukommen. Die Internationale Organisation für Migration schätzt, dass 2017 rund 3000 Flüchtlinge im Mittelmeer ertranken beim Versuch, Italien zu erreichen.