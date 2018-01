Audrey Hepburn in der Schweiz

Audrey Hepburn wurde 1929 in Belgien geboren. Nach dem Zweiten Weltkrieg absolvierte sie eine Ballettausbildung in Amsterdam. Im Jahr 1948 debütierte sie als Musical-Darstellerin in London. Der Durchbruch gelang ihr mit der Hauptrolle in der Broadway Produktion «Gigi» 1951. Für ihre Rolle im Film «Roman Holiday» erhielt sie 1953 sogar einen Oscar. Zu ihren erfolgreichsten Filmen zählten «Sabrina» (1954), «The Nun’s Story» (1959) und «Breakfast at Tiffany’s» (1961). Nach Ende ihrer Karriere war sie mit ihrem letzten Ehemann Robert Wolders als Botschafterin für UNICEF unterwegs. Viele Jahre lebte sie in Tolochenaz auf einem grossen Anwesen, wo sie das Familienleben genoss und sich als Hobby-Gärtnerin mit Bio-Anbau befasste. Von ihrer Zeit in der Schweiz in den 50er und 60er Jahren haben Hans Gerber und andere Fotografen diese ungewöhnlichen Aufnahmen gemacht.