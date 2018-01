Raue Stimme – weicher Kern

Adriano Celentano wurde am 6.1.1938 in Mailand geboren und wuchs dort auf.

Der gelernte Uhrmacher hatte sein Debut als Sänger 1957 mit der Gruppe Rocky Boys. Ein Jahr später trat er im Film «La dolce vita» in Erscheinung. Darauf folgten zahlreiche weitere Singles und Filmauftritte. Mit Liedern wie «Azzurro» landete er internationale Hits. Sein aktuelles Album «Le migliori» (Die Besten) war 2016 das meistverkaufte in Italien.