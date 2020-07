Herausragende Handybilder

Die Auszeichnung zur Fotografin des Jahres geht an Dimpy Bhalotia aus Grossbritannien für ihr Bild «Flying Boys». Darin springen drei Jungen von einer Mauer in den Ganges, ihre ausdrucksstarke Körperhaltung bringt Spannung in den glasklaren Himmel. Den zweiten Platz belegt der Weissrusse Artyom Baryshau mit «No Walls», wo blaue Streifen in einen noch blaueren Himmel übergehen. Platz drei geht an Geli Zhao aus China für ein unbetiteltes Bild von trocknender Wäsche, die an einem bewölkten Tag Wind fängt.

Auch in den weiteren 18 Kategorien sind Fotografen aus fast allen Teilen der Welt vertreten.