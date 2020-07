Eine Hommage an die Dickhäuter

Seit Beginn waren die Rüsseltiere fester Bestandteil in der Knie-Show. Die Ära ging 2015 zu Ende, als man sich entschied, die Elefanten aus dem Programm zu nehmen und sie stattdessen in den grosszügigen Elefantenpark Himmapan in Knies Kinderzoo in Rapperswil-Jona zu integrieren.

Das Buch zum Jubiläum zelebriert die Elefantentradition des Knie-Generationenbetriebs und lässt mit historischen Bildern und Plakaten all die nostalgischen Erinnerungen nochmals aufleben. Zugleich wirft es einen Blick in die Zukunft und informiert über die heutige, zeitgemässe und möglichst artgerechte Tierhaltung.