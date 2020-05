Knatternde Meditation im Oval

In Oerlikon wird neben den vielen klassischen Disziplinen des Bahnradsports auch die Steherei gepflegt. Die Kombination aus schweren Motorrädern und Radrennfahrern zieht alle in ihren Bann.

Normalerweise würde die offene Rennbahn in Zürich-Oerlikon in diesen Tagen aus dem Winterschlaf erwachen. Doch vorerst müssen wir darauf verzichten, vielleicht bis im nächsten Jahr. Was bleibt, sind die Erinnerungen an sommerliche Dienstagabende im Beton-Oval neben dem Hallenstadion.

Bratwurstduft. Halbliter-Bierflaschen. Ab und zu ein Knall aus der Pistole des Starters, Applaus. Ansonsten: eine Ruhe, die bei modernen Sportveranstaltungen längst verloren gegangen ist. Über die scheppernde Lautsprecheranlage werden einzig Resultate und Sponsoren der Rennen verkündet. Dazwischen wirbeln geräuschlos die Beine der Rennfahrer. Nur einmal pro Abend wird die Stille vertrieben. Hinter dem Stadion starten die Steher-Schrittmacher ihre grossen Motoren, wenig später knattern sie auf die 333 Meter lange Bahn.

Die Steherdisziplin heisst nicht so, weil die Schrittmacher dank einer Lenkerverlängerung ihre Motorräder stehend steuern. Als Steher wird der Rennfahrer bezeichnet, weil dieser versucht, so gut als möglich im Windschatten des Schrittmachers zu verbleiben (Englisch: to stay).

Jeder Pilot hat seinen Radrennfahrer, rasch finden sich die ungleichen Duos im Oval und beschleunigen auf Renntempo. Vorne der Schrittmacher, stoisch, hinten der Steher, mit fliegenden Beinen. Die Rolle des Schrittmachers darf nicht unterschätzt werden: Er muss sich in seinen Athleten versetzen und dessen Kraftreserven einschätzen können. Worte lassen sich im Motorenlärm keine wechseln.

Einst galten die Steher als Könige des Bahnradsports. An Sonntagnachmittagen pilgerten die Zuschauer zu Tausenden nach Oerlikon. Heute hat der Anblick eher etwas von einem Kuriositätenkabinett. Doch irgendwann hört man den Motorenlärm nicht mehr, die Augen begleiten einzig die Duos, wie sie in rasantem Tempo Runde um Runde drehen. Das hat etwas sehr Meditatives.