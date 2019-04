Hinter Mauern

Achtung: Die folgenden Bilder zeigen teilweise explizite Gewalt gegenüber Tieren.

Einige Aufnahmen sind darum mit einem «Zensurschieber» versehen.

«Bratwurst essen im Zoo, so sind die Menschen!» Knapper als der deutsche Blogger Kosmar kann man unser widersprüchliches Verhalten gegenüber Tieren kaum beschreiben. Und er hat recht: Die meisten Menschen mögen zwar Tiere, bevorzugen aber trotzdem eine Ernährung, für die man diese töten muss. Geschätzte 60 Milliarden Nutztiere schlachten wir jedes Jahr, damit sie verwurstet und tranchiert auf unseren Tellern landen. Die meisten dieser Rinder, Hühner, Kälber und Schweine verbringen ihr kurzes Leben unter elenden Bedingungen. So elend, dass manche von ihnen zu Grunde gehen, noch ehe Bolzenschussgerät oder Elektrobad ihr Dasein beenden.

In diesen Tierfabriken fotografiert Aitor Garmendia. Dort, wo der Mensch im Sekundentakt Tiere tötet, wo Schweine zusammengepfercht in Bottichen verenden und Hühner in Trichter gestopft werden, ist er im Einsatz und kämpft mit seinen Reportagen gegen das Verdrängen und Vergessen.

«Wenn Schlachthöfe Glaswände hätten, wären alle Menschen Vegetarier», lautet das bekannte Zitat von Ex-Beatle Paul McCartney. Das wird nie passieren, zu heftig wären die Reaktionen, zu massiv die finanziellen Konsequenzen. Und so reisst Garmendia für sein Projekt «Tras los Muros» halt bildlich die Wände nieder, zeigt was hinter den Mauern der Schlachthöfe passiert.

Die Brutalität und Gewalt der Bilder irritiert in gleichem Masse wie sein fotografisches Können beeindruckt. Und beim Betrachten drängen sich unweigerlich Fragen auf: Warum lassen wir das zu? Warum finden wir den Hasen, der seine bereits verarbeiteten Artgenossen mit grossen Augen anschaut, niedlich und kurz darauf nur noch schmackhaft? Wie kann unser Mitgefühl so plötzlich verschwinden? Wann wird der Speck wichtiger als das Schwein?

Man mag einwenden, dass diese Bilder in Mexiko entstanden sind und bei uns andere Verhältnisse herrschen, die Gesetze strenger sind. Doch solange wir weiterhin im gleichen Masse Fleisch konsumieren wollen, so lange werden Tiere unter Verhältnissen leben und sterben, die empörend sind.