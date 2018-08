Hungern oder auswandern

Die venezolanische Wirtschaft ist am Boden. Es fehlt an Strom, bezahlbaren Lebensmitteln und Perspektiven.

Am Montag brachte Venezuelas Präsident Maduro als Massnahme gegen die Hyperinflation in seinem Land neue Geldscheine in Umlauf und strich fünf Nullen der Währung. Ausserdem wurden die Mindestlöhne um das 30-Fache erhöht. Das Land, dessen Führung Nicolas Maduro von Hugo Chávez übernommen hatte, leidet seit längerem unter dem zunehmenden wirtschaftlichen Abstieg. Gemäss der Finanzkommission des entmachteten Parlaments haben sich die Preise in den letzten zwölf Monaten um mindestens ihr 800-Faches erhöht. Die Leute legen Vorräte an, Stromausfälle häufen sich und immer mehr Venezolaner(innen) sehen als einzigen Ausweg die Flucht ins nähere Ausland, namentlich Ecuador, Peru und Brasilien. Diesen Weg nehmen sie mit dem Flugzeug, per Bus oder sogar zu Fuss auf sich.