Quer durch China

Eine Reise durch China, von Norden nach Süden, auf der Suche nach der chinesischen Seele. Ruben Terlou kommt mit seiner gewinnenden Art und seinem fliessenden Chinesisch sehr nah an die Menschen ran und erhält so Zugang zu sehr besonderen Situationen und Persönlichkeiten. Seine Bilder erzählen Geschichten von chinesischen Bauern, Arbeitern, Künstlern und Idealisten und geben Einblick in die jahrtausendealte Kultur und die gegenwärtige chinesischen Gesellschaft.

Mit seinen Fotografien durchdringt Terlou das Klischeebild von China. Er nähert sich den Chinesen auf eine persönliche Art und ist neugierig, zu erfahren, wie sie denken, fühlen und erleben.