Blick ins fremde Fenster

Constanza Hevia ist eine chilenische Porträt- und Dokumentarfotografin, die sich für kulturelle und soziale Themen interessiert. Zurzeit lebt sie in San Francisco. Ihre Eltern sind als Arzt und Ernährungsberaterin tätig und setzen sich für den allgemeinen Zugang zum Gesundheitswesen ein. So, wie sie sich um Menschen kümmern, geht Hevia an ihre fotografische Arbeit heran. «Die Fotografie gibt mir die Möglichkeit, zu verstehen, dass es wichtig ist, den Menschen zuzuhören. Ich glaube, wenn du den Menschen zuhörst, kannst du ihre Geschichte nicht länger ignorieren», sagt Hevia. Die Fotografie soll nicht nur ein Ausdruck ihrer eigenen Ideen sein, sondern auch ein Weg, um neue Lebenswelten kennen zu lernen und Geschichten zu erzählen, die sonst keinen Platz finden in der Gesellschaft und in den Medien.