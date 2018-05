Halten Sie still, Herr Simmons!

Mai 1980 in einem kleinen, vollgepackten Studio in New York: Kiss haben gerade ihr achtes Studioalbum «Unmasked» veröffentlicht und Gene Simmons posiert für Promoporträts fleissig vor der Kamera – natürlich in der vollen Bühnenmontur seines Alter Egos The Demon.

Stets an seiner Seite ist die Stylistin, die dafür sorgt, dass das unverwechselbare Make-up perfekt sitzt. Dabei wird sie unweigerlich Zeuge, wie der Bassist und Sänger seinen Charme und vor allem die fast schon legendär lange Zunge spielen lässt.