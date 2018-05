Bei den Unerwünschten

Die aufreizenden Kleider und Spielzigaretten der Mädchen, die martialischen Posen der Jungs, sie sagen so vieles: Die Kindheit der Irish Traveller ist kurz, sie müssen früh Erwachsen werden. Weil die Gemeinschaft will, dass sie heiraten und Kinder kriegen. Weil sie sich abhärten müssen gegen Beschimpfungen auf der Strasse. Die US-Amerikanerin Jamie Johnson schoss diese Fotos an der Ballinasloe Horse Fair and Festival. Hier im Westen Irlands treffen sich die irischen Fahrenden jeden Oktober, handeln mit Pferden und Hunden, verkuppeln ihre Töchter und Söhne. Johnson beschäftigt sich schon lange mit der Sozialisierung junger Frauen. Doch bei den Travellern brauchte die Fotografin aus L.A. Geduld – die Community öffnet sich nur ungerne.

30’000 Irish Traveller leben in Irland; seit Jahrzehnten sind sie mit Rassismus konfrontiert. In den 60ern wollte die Regierung ihnen die Kinder wegnehmen. Heute reduzieren die Medien sie oft auf Negatives wie Familienfehden. Anwohner wiederum wehren sich teils mit Händen und Füssen gegen Halteplätze. Die Ausgrenzung hat Spuren hinterlassen. Arbeitslosigkeit und Suizidrate unter den Fahrenden sind hoch, die Lebenserwartung liegt zehn Jahre unter dem irischen Schnitt. Immerhin sind sie in Irland seit letztem Jahr endlich als eigene Ethnie anerkannt. Die Traveller hoffen nun auf mehr Akzeptanz. Zu dieser tragen vielleicht auch Jamie Johnsons Fotos bei. Denn sie bieten einfach einen intimen Einblick in eine Gemeinschaft, die eng verbunden ist und stolz.