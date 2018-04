Warum ist im April schon Sommer?

Ja, das gibt es nicht jedes Jahr. Ein Hauch von «uhuere warm» schon im April. Kein Drama, aber halt eine währschafte Sache, diese Höchstwerte vom Donnerstag so früh im Jahr. Das muss aber nicht so sein, kaum jemand wird sich an das Wetter vor einem Jahr erinnern, aber es war ganz anders.

Und es kann noch viel wilder sein: Am 12. April 1986 gab es – es waren noch die Zeiten, bevor es Onlinemedien und Russenpeitschen gab, es wird kaum etwas in der Zeitung gestanden haben, und die Mehrheit der Menschheit wusste noch, dass das durchaus sein kann – sogar in Zürich Frost über den ganzen Tag, einen sogenannten Eistag.

Entscheidend ist, woher der Wind weht

Dass es im April von Jahr zu Jahr etwas wilder zu- und hergeht als in anderen Monaten, liegt an den grossen Unterschieden in den Regionen in Nord und Süd, wo unsere April-Luftmassen herkommen – in Finnland liegen noch grosse Mengen an Schnee. Kommt der Wind von dort, wird die Luftmasse auf ihrem kurzen Weg über die teils noch vereiste und maximal 1 bis 5 Grad warme Ostsee kaum erwärmt und kommt bei uns als füdlichalti Bise an.

Ganz anders, wenn der Wind aus Süden kommt: Über Nordafrika ist es jetzt schon sommerlich und die Strömung muss es einfach so richten, dass die Wärme stürmisch als Föhn zu uns kommt oder über Spanien und Frankreich, damit nicht das kühle Mittelmeer die Luftmasse beeinträchtigt – da ist es nämlich immer noch relativ frisch, wie die aktuellen Werte zeigen.

Nie ein Hotel am Wasser buchen!

Entsprechend sollte man jetzt im Frühling nie ein Hotel am Wasser buchen, wenn man die Wärme mag – die höchsten Temperaturen gibts immer landeinwärts, zurzeit bleiben auch auf Mallorca die Temperaturen am Ufer unter 20 Grad, sobald der Wind vom Meer her kommt – deswegen sind die ganzen lustigen Schlagzeilen, dass es in der Schweiz wärmer sei als in (hier beliebigen Küstenort einsetzen, der dann jeweils genommen wird), nichts als logisch und es ist in jedem Frühling so.

Die relativ tief temperierten Wassertemperaturen führen auch dazu, dass relativ trockene Luft zu uns kommt, es wird keine Feuchtigkeit mittransportiert wie im Sommer, wenn das Mittelmeer zu einer 28 Grad warmen Badewanne geworden ist. Die trockene Luft verursacht ganz viele Dinge:

Die Nächte bleiben kühl, auch wenn die Nachmittage und Abende warm sind (kurze Bemerkung nebenbei: Der Begriff «Mittagshitze» ist Hafechäs, die Höchsttemperaturen des Tages werden jetzt gegen 17 Uhr, im Hochsommer gehen 18 Uhr erreicht – immer gfürchig, dann nach Feierabend Jogger bei grösster Hitze und Ozon-Smog zu sehen). Der Frühling ist deshalb im Schnitt jedes Jahr die Jahreszeit mit dem grössten Tagesgang der Temperatur, also der grössten Differenz zwischen Tiefst- und Höchsttemperatur am selben Tag. Wenn die Luftfeuchtigkeit gering ist, kommt viel UV-Strahlung durch. Im modernen Aufregungsjournalismus kommt in jedem Frühling die Meldung, dass irgendjemand vor hoher UV-Strahlung und Sonnenbrandgefahr warnt. Sie brauchen zum Selbstschutz keine App, sondern nur Ihren gesunden Menschenverstand: Je dunkelblauer der Himmel, desto weniger Feuchtigkeit und Dreck in der Luft, umso mehr UV-Strahlen kommen durch. Ist der Himmel weisslich, ist die Gefahr geringer. Manche denken, dass diese Apps noch geheimnisvolle andere Dinge betrachten wie vorüberziehende Ozonlöcher – nein, nur Temperatur und Feuchtigkeit. Und Sie müssen nur zum Himmel schauen.

Wenn Ihnen das alles schon zu warm ist: Die Berge der Heimat haben noch Winter wie die Finnen, wie die Schneehöhen zeigen. Und damit kommen wir zur Besonderheit Nummer drei:

Trockene Wärme attackiert den Schnee nur wenig, weil es einen Film von Verdunstungskälte gibt, der ein rasches Abschmelzen wie bei Regen oder tüppiger Wärme verhindert. Wenn Sie den Schnee vermissen: Der Berg ruft, es ist alles ganz nah. Sie müssen nicht nach Finnland.