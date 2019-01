Was soll die Aufregung?

Die gute Nachricht vorneweg: Der vermeintliche «Arctic Outbreak» ist schnell wieder vorbei. Schon in wenigen Tagen kommt Tauwetter nach Chicago, und wir werden nichts mehr von «Rekordkälte» hören:

Was übrigens interessanterweise oft vergessen geht: In der Antarktis ist gerade Sommer, und es gibt auch in jedem Schweizer Winter Tiefsttemperaturen, die höher sind als die Höchsttemperaturen jeder

Station in der Antarktis.

Es ist somit alles wie immer, besonders wenn sich der Schwerpunkt der zu tiefen Temperaturen nun nach Westen bewegt Richtung Kanada, wo weniger Menschen wohnen und Temperaturen um –30 Grad keine besondere Aufmerksamkeit erzeugen.

Wie man aus dieser Animation sieht, in der das Europäische Zentrum für Mittelfristige Wettervorhersagen die Abweichung der Temperaturen vom Mittelwert für die kommenden 46 Tage berechnet, wird sich diese Episode nicht wiederholen.

Wenn sie es täte, wäre das auch nicht aussergewöhnlich. Der Polarwirbel liegt meist wie ein enger Kragen um den Nordpol. Manchmal – öfter im Hochwinter – wird er schwächer, und so können sich die tief temperierten Luftmassen auch einmal nach Süden bewegen, wie es der amerikanische Wetterdienst in seiner Erklärung beschreibt; man beachte das Wort «often» – es passiert durchaus häufig.

In den USA sind die Folgen eines solchen Ausbruchs gravierender, weil zwischen Nordpol und Chicago nichts ist, was die Luftmasse erwärmen könnte. Bei uns ist das anders: Es gibt den Atlantik mit angeschlossener Nordsee, und wenn wir richtig kalte Luft haben wollen, muss sie aus Nordosten kommen; aber da ist im Moment nichts zu holen, weil es dort im Moment aussergewöhnlich warm ist:

Man sieht an der Vorhersage auch, dass es für uns bei leicht unterdurchschnittlichen Temperaturen vorerst noch winterlich bleiben soll, erst Richtung März werden überdurchschnittliche Temperaturen erwartet.

Wie immer bei solchen Episoden wie aktuell in den USA melden sich die unwissenschaftlichen Kohorten des Klimawandels von beiden Seiten. Die einen, die nicht verstanden haben, dass die real existierende Erwärmung des Klimas nicht bedeutet, dass es nur noch warm ist. Die Wetter-Amplituden nach unten und oben kommen immer noch genauso vor. Der Hinweis, dass es wohl nicht so kalt werden könnte, wenn es einen Klimawandel gibt, ist genauso absurd wie der Hinweis, dass es vor ein paar Jahrhunderten auch schon mal warm war.

Auf der anderen Seite sind die Verfechter der täglichen Katastrophe, die neuerdings jedes Wetter dem Klimawandel zuordnen: kein Schnee = Klimawandel, viel Schnee = Klimawandel, warm = Klimawandel, kalt = Klimawandel. Das ist ebenso unwissenschaftlich und dient einer politischen Agenda, die in der Unseriosität der anderen Seite nicht nachsteht, auch wenn sie gerne als Realität verkauft wird. Wie unsere Zukunft tatsächlich aussieht, lässt sich indes noch nicht abschliessend beantworten. Doch die gute Nachricht: Wir werden mit jedem Jahr viel mehr wissen, und am Ende gewinnen die Realisten.