Liebe Holzöfeler…

Mein letzter Beitrag hat wie erwartet eine engagierte und laute Opposition in den Kommentaren und natürlich auch bei der Baumverbrennerlobby hervorgerufen. Das ist weiter nicht verwunderlich, da Holzöfen seit geraumer Zeit eine Gelddruckmaschine sind. Es ist eine sehr praktische Idee, eine teils mit rudimentären Filtern ausgerüstete Steinzeittechnologie als «ökologisch» und «nachhaltig» zu verkaufen, obwohl Holzöfen das grösste Problem für die Lufthygiene in der Schweiz in Sachen Feinstaub sind.

Aus einer gigantischen Sauerei wird eine Riesensauerei

Da Holz- und Pelletöfen selbst mit Filteranlagen hundert- bis tausendfach höhere Feinstaubemissionen als Öl- oder Gasöfen aufweisen, sind die Hinweise auf die angeblich segensreichen Filter reine Augenwischerei. Sie machen lediglich aus einer gigantischen Sauerei eine Riesensauerei. Einzelfeuerungen mit Holz sind nicht sinnvoll sanierbar. Holz ist mit Güsel zu vergleichen (der ohnehin mit furchtbaren Folgen für Mensch und Umwelt in den Holzöfen mitverbrannt wird) und als Brennstoff nur in Grossfeuerungen mit ausreichender Filtertechnologie sinnvoll. In einer Kehrichtverbrennungsanlage mit einem hohen Kamin und Wärmerückgewinnung kann auch Holz sinnvoll verbrannt werden. Das die gute Nachricht für all die Menschen, die unter dem zwanghaften Bedürfnis leiden, Bäume zu verbrennen, weil sie gerade da sind.

Der jetzige Zustand der Anarchie, dass Menschen in Minergiehäusern ihre Passivlüftungssysteme abschalten müssen, weil die Holzöfeler sich so richtig spüren wollen in ihrem Aberglauben, etwas Gutes zu tun, ist abseitig und unschweizerisch. Holzöfen sind das einzige relevante Problem für die Atemluft in Wohngebieten und das zu einer Zeit, in der Menschen ortsfest sind und bei offenem Fenster schlafen wollen – was immer weniger möglich ist. Eine Mehrheit lässt sich mit ihrem Recht auf saubere Luft und körperliche Unversehrtheit durch eine Minderheit terrorisieren, die einer durch die Holzofenindustrie und deren Desinformation gesteuerten Sekte angehört. Daher sollen einige der besagten Kommentare im folgenden beantwortet werden:

Meinrad K., 7. Januar 2019 um 14:03 Uhr: Unser Holz kommt aus der näheren Umgebung von Bäumen, die sowieso wegen der Schutzwaldverjüngung oder aus anderen Gründen gefällt werden müssen. Wäre es da wirklich gescheiter und umweltfreundlicher, die gesamte Heizung auf Strom, Öl oder Gas umzustellen? Im Übrigen kommt aus dem Kamin nur, was vorher im Holz oder in der Luft war. Auch der Feinstaub kommt letztlich aus dem Holz und geht wieder in den regionalen Nährstoffkreislauf ein.

Ja, Strom, Öl oder Gas sind mit Lichtjahren Abstand umwelt- und vor allem menschenfreundlicher. Der Feinstaub geht nicht in geheimnisvolle regionale Nährstoffkreisläufe ein, sondern in die Lunge der Nachbarn (und teilweise auch in die des Holzofenbesitzers). Man kann mit herumliegenden Bäumen viele sinnvolle Dinge von der Zündhölzli- bis zur Möbelproduktion anstellen. Das Verbrennen ist weitaus das Dümmste – weshalb ganz viele Menschen in der Schweiz ganz traurig sind, wenn es am Amazonas passiert. Dabei ist es für unsere Umwelt genauso problematisch: Der Baum absorbiert kein CO2 mehr. Und es braucht viele Jahrzehnte, bis das beim Verbrennen erzeugte (viele) CO2 wieder durch einen anderen Baum kompensiert wird. Die angebliche CO2-Neutralität des Baumverbrennens ist ein lustiges Märli.

Olivier F., 6. Januar 2019 um 21:59 Uhr: Heizen mit Holz ist eigentlich eine gute Idee, weil es uns an eine ursprüngliche, gesunde Lebensweise heranführt: zunächst das Sammeln von Holz, wie zur Jäger/Sammler-Periode. Dann das Zersägen und Zerhacken, eine gute Ausdauer- und Kraftübung. Dann das Holztragen und regelmässige Überwachen des Feuers. Dabei lernt man auch, wie aufwendig die Bereitstellung von Energie eigentlich ist und wie lächerlich billig kommerzielle Energie ist, weshalb die verschwendet wird.

Ja, man spürt sich beim Holzsammeln, aber es steht nicht für eine gesunde Lebensweise, sondern das Verbrennen von Holz ist einer der wichtigeren Gründe für eine kürzere Lebenserwartung in früheren Zeiten. Entwicklungshelfer auf der ganzen Welt versuchen in Drittweltländern, die Menschen von Holzfeuer wegzubringen – mithilfe anderer Möglichkeiten der Energieerzeugung fürs Kochen und Heizen. Es ist eine sehr originelle Idee der Wohlstandsverwahrlosung hierzulande, auf archaische und gesundheitsschädliche Steinzeittechnologien zurückzugreifen, um sich ein bitzli mehr zu spüren nach einem anstrengenden Tag in der Bank.

Kusi, 6. Januar 2019 um 19:55 Uhr: Falls einmal der Strom für längere Zeit ausfällt und kein Heizöl mehr geliefert werden kann, hoffe ich, dass all die Gegner grosse Mühe haben, eine warme Stube bei einem Holzverbrenner zu finden.

Viele Holzofenbesitzer führen ihre stete Angst vor Stromausfall an. Es ist völlig in Ordnung, wenn Holzöfen (nur) bei Stromausfällen betrieben werden. Allen Nicht-Holzofen-Besitzern sei mitgeteilt, dass die Stromversorgung in der Schweiz in gutem Zustand ist, Wohnungen nur langsam auskühlen und die Behörden bei einem längeren Stromausfall im Winter für beheizte Notunterkünfte sorgen würden.

Alex, 6. Januar 2019 um 17:39 Uhr: Herr Kachelmann, was für ein wutverzerrter Beitrag. Neid auf Selbstversorger? Oder hatten Sie eine alte Rechnung offen mit einem abfallverbrennenden Nachbar? Unabhängig von Russland oder Saudiarabien, bin ich stolz, meine Heizenergie im nahen Wald selber herzustellen. Es erdet mich und gibt mir ein wohliges Gefühl. Jeder soll das dürfen. Täglich feuern wir den Holzherd ein und heizen damit das ganze Haus. Parallel dazu wird darauf gekocht. Eine solche Effizienz muss mir erst einmal einer nachmachen – Feinstaub hin oder her. An irgendeiner Belastung wird jeder von uns sterben. Trotzdem will ich mit Freude die Angebote des Lebens nutzen: Fleisch, Käse und Eier gut gehaltener Tiere essen, alte Benziner fahren oder Feuer machen, statt immer über alles zu lästern und das Haar in der Suppe zu suchen.

Es ist halt die alte Frage, ob Egoismus wichtiger ist als das Denken für die Allgemeinheit. Wenn man das Gefühl hat, dass man es den Russen und Arabern mal so richtig zeigt (obwohl ich nicht sicher bin, dass die es merken), sollte das trotzdem hinter dem Bedürfnis zurückstehen, dass Menschen und vor allem Menschenkinder gesund aufwachsen wollen. Mit einem Baumverbrenner als Nachbar ist das nicht gewährleistet.

Frank, 6. Januar 2019 um 13:25 Uhr: Lieber Kachelmann! Sinniere bitte in einer klaren Minute, wenn der Feinstaub der Holzverbrennungen dir einmal einen klaren Blick zum Himmel erlauben sollte, über die Belastungen der Atmosphäre durch Düsenjets, und zwar in den Regionen, in denen kaum mehr ein Wettergeschehen stattfindet. Vorher mache dich aber bitte kundig, welche Stoffe die Triebwerke einsetzen, um ihren Zweck erfüllen zu können, welche Zusammensetzung die Abgase haben, vor allem unter dem Aspekt des Sauerstoffmangels in der Stratosphäre und nicht zuletzt, warum das Kerosin nicht besteuert wird und die Triebwerke keine Abgasreinigung, so wie PW oder LKW, besitzen müssen. Übrigens wäre auch eine Recherche interessant, wie viel Kerosin täglich, nur in Deutschland, vertankt wird… dann wirst du vielleicht etwas glaubwürdiger.

Es ist ein alter Aberglaube, dass Kreuzfahrtschiffe, Flugzeuge etc. einen relevanten Anteil an der Verschmutzung unserer Atemluft hätten. Das ist nicht der Fall. Die dicke Luft am Samstagabend in einem Berner Vorort weiss nicht, dass es Vulkane, Flugzeuge, Schiffe und Zürich gibt. Grenzwertüberschreitende Luftverschmutzung in der Schweiz ist immer hausgemacht, wir können sie niemand anderem in die Schuhe schieben. Wenn es stinkt und raucht, kommt das aus der unmittelbaren Umgebung. Grossräumige Transporte, sei es vertikal oder horizontal, spielen an Belastungstagen beim Feinstaub ausser im Sottoceneri keine Rolle.

Christian I., 5. Januar 2019 um 14:40 Uhr: Sehr undifferenzierter Artikel. Z.B. für Pelletheizkessel gibt es Elektrofilter, die den verschärften Anforderungen an die Feinstaubemissionen (in der Schweiz <20 mg/M3) entsprechen. Für offene Kaminfeuer mag die beschriebene Kritik zutreffen.

Die Filter sind sehr herzig, doch verglichen mit Öl- und Gasbrennern ist die ausgestossene Menge noch immer horrend. Holzverbrennung ist mit und ohne Filter in Sachen Feinstaub eine Katastrophe. Für Menschen, die sich wegen CO2 Sorgen machen, gibt es Lösungen mit Strom, Wärmepumpen und Sonnenenergie. Es hilft nicht, für eine gefühlte Weltrettung über Feinstaubleichen zu gehen.