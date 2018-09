Die Bremsspur des Sommers

Die Hitzewelle ist schon fast wieder vergessen, man riecht bereits die ersten feinstaubschleudernden Holzverbrenner, die uns später im Jahr noch beschäftigen werden. An einem Ort ist der Sommer immer noch da: Die Seen sind immer noch warm wie sonst im Juli. Sie können immer noch eine Tropennacht erleben – mitten auf dem See.

Erst können alle noch mal ihren Rilke aufsagen, denn:

Herr: es ist Zeit. Der Sommer war sehr gross.

Leg deinen Schatten auf die Sonnenuhren,

und auf den Fluren lass die Winde los.

Befiehl den letzten Früchten voll zu sein;

gieb ihnen noch zwei südlichere Tage,

dränge sie zur Vollendung hin und jage

die letzte Süsse in den schweren Wein.

Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr.

Wer jetzt allein ist, wird es lange bleiben,

wird wachen, lesen, lange Briefe schreiben

und wird in den Alleen hin und her

unruhig wandern, wenn die Blätter treiben.

Merci. Es ist ja nicht nur so, dass die besonders Mehrbesseren mit Seeanstoss schon das ganze Jahr die bessere Aussicht als Blockinsassen in Wallisellen haben (wenn auch nachts die schlechtere Luft, aber wie gesagt, davon ein anderes Mal). Weil Wasser ein viel besserer Wärmespeicher ist, haben die Ufergrundstück-Besitzer in der Endabrechnung zwar im Schnitt die tieferen Höchsttemperaturen als die Walliseller, aber die deutlich höheren Tiefsttemperaturen, auch wenn nachts oft der Landwind weht und dadurch die Luft nicht immer weiss, dass da ein warmer See ist:

Bei der Landwind-Situation erwärmt sich die langsam hangabwärts fliessende Luft um 1 Grad pro 100 Meter Höhendifferenz. Bitte aufpassen, wenn Sie von der Wetterkarte die Uetliberg-Werte als Ausgangspunkt nehmen – der Temperaturfühler, der auch in vielen elektronischen Medien als Wert vom Uetliberg verkauft wird, stammt in Wahrheit nicht vom Uetliberg auf gut 800 Höhenmetern, sondern von der Turmspitze auf 1040. Deswegen sollten Sie sich nicht wundern, wenn Sie im Winter hören, es hätte auf dem Uetzgi plus zehn Grad, doch am Ende sehen Sie bei minus zehn Grad den Kulm im Nebel.

Manchmal weht aber nachts nicht der eher kühle Landwind, sondern leichter Südsüdostwind, am besten mit dem langen Anlauf von Käpfnach her – dann kommt das Ganze am Bellevue etwa mit Wassertemperatur an, wenn von den Hängen keine Landluft reingemischt wird. Wie zum Beispiel an diesem Augustmorgen, als die beiden Stationen Mythenquai und Tiefenbrunnen deutlich am wärmsten waren (andere Tage und Zeiten via Menü, klick zum Ablesen.)

Es wird noch eine Weile dauern, bis der See unter 20 Grad fällt – so sehen die kommenden zehn Tage im Modellvergleich für Zürich aus (andere Orte via Menü):

An den Wassertemperaturen im Letten sieht man, dass wir in Sachen Wassertemperatur das obere Ende des Glücks für weicheierige Warmbader erlebt haben mit einem Maximum von an die 27 Grad. Zurzeit sind es immer noch 21 Grad (zur Quelle):

In stieren Jahren kann das ganz anders aussehen, 2007 war deutlich schlottriger für die Freunde gepflegten Seebadens.

Allerdings zeigt der Blick in die Vergangenheit auch, dass der Sommer 2018 in Sachen Dürre ganz besonders war, die aber schnappatmend erfundene Dauer-Hitzewelle war eben nicht so präsent, wie ein Vergleich mit den Letten-Wassertemperaturen von 2003 zeigt.

Der Sommer war sehr gross – aber 2003 war grösser.