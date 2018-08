Dieser Hagelflieger ist eine Dummheit

Ich habe Deutsche zu Unrecht bezichtigt, dass sie dümmer und abergläubischer sind als wir Schweizer. Wir sind jetzt genauso dumm und abergläubisch. Wenn ich das nur gewusst hätte, damals, als ich es geschrieben habe. Es ist nicht mal zwei Monate her, da schrieb ich diesen Text. Gut 40 Jahre, nachdem ausgerechnet in der Schweiz bei einem letzten Grossversuch ein für allemal wissenschaftlich festgestellt wurde, dass es nichts bringt, lustige chemische Substanzen, die dann später in unserem Boden und Grundwasser landen, aber wofür sich überraschenderweise niemand interessiert, in Gewitterwolken zu bringen. Wenn Sie den Bericht des Grossversuchs von damals lesen wollen, finden Sie ihn hier.

In der Schweiz werden wir Opfer eines traurigen Wettbewerbs unter Versicherungen, die immer überlegen müssen, wie sie sich voneinander unterscheiden. Und weil jeden Morgen in jedem Land Dumme aufstehen, die an Dummes glauben, kommt irgendwann eine Versicherung darauf und sagt sich: Wenn wir alle Dummen sicher bei uns haben, dann bringt uns das einen Vorteil. Und weil Dummheit und Geldgier gut miteinander können, hat die Schweiz nun einen Hagelflieger.

Dieses Flugzeug verbraucht völlig sinnlos Benzin. Dieses Flugzeug verstreut völlig sinnlos Chemikalien in der Atmosphäre, die am Ende in unseren Regenfässern und Grundwasserfassungen landen. Das sinnlose Kleinflugzeug kommt nie auch nur in die Nähe einer Gewitterwolke, weil auch grösste Flugzeuge Abstand zu grossen Gewitterwolken halten, besonders zu jenen mit Hagel. Käme das sinnlose Flugzeug jemals wirklich dem Ort nahe, wo Hagel gebildet wird, wäre das für die geldgierige Versicherung unangenehm, weil sie dann einen Versicherungsfall hätte und das frisch eingenommene Dummengeld an die Hinterbliebenen des Piloten bezahlen müsste, der bis zu seinem letzten Flug so schnusig sein teures, aber in diesem Fall sinnloses Hobby bezahlt bekam.

Es ist ein alter Trick, mit dem die Geldgierigen die Dummen überzeugen und der schon öfter in Filmen thematisiert wurde. Wenn etwas Unangenehmes relativ selten vorkommt, kann es eine gute Idee sein, dass man behauptet, man hätte etwas gegen das Unangenehme erfunden. Im Schnitt dauert es zwanzig bis dreissig Jahre, bis es an einem spezifischen Ort auf der Alpennordseite einen Grosshagel gibt.

So wie der Erfinder einer Weltuntergangsvermeidungsmaschine jeden Tag behaupten kann, dass er ganz alleine es geschafft hat, dass die Sonne wieder aufgeht, werden die Versicherungsscharlatane jedes Jahr für sich in Anspruch nehmen, wenn es in Hintertupfingen nicht gehagelt hat. Und das Wunderbare für die Bauernfänger: Hagelt es, sagt man einfach, dass der Hagel ohne die sinnlosen Flugzeuge noch viel grösser gewesen wäre.

Bösartige Geschäftsidee

Die nächsten Wochen, Monate und Jahre werden all die gut eingeübten Tricks aus Deutschland zu uns bringen, dass man aus «Versicherungsgründen» – ausgerechnet – leider nicht mitfliegen kann. Das ist doppelt gerissen, weil es suggeriert, dass ganz tollkühne Dinge passieren (für die die Cessna nicht zertifiziert ist). In Wahrheit wird es nur deshalb behauptet, damit nicht jeder sieht, wie unendlich weit (aus verständlichem Selbsterhaltungstrieb) die Flügerli von den Gewittern entfernt sind.

Für eine bösartige Geschäftsidee, die auf Dummheit baut, brauchen sie immer auch Journalisten, die unkritisch über ein komplett sinnloses Projekt berichten – denn die Versicherung glaubt sicher nicht selbst an den Schwachsinn. Aber das Marketing hatte recht, alle berichten darüber. In einem medialen Umfeld, in dem Hokuspokus kein Hindernis für eine ausführliche Berichterstattung sind, bekommen Hagelflieger ihre Aufmerksamkeit. Uriella wird sich die Sache zufrieden ansehen: Wenn darüber so gross berichtet wird, geht ab jetzt alles.

Wenn Geldgier und Dummheit zum Nachteil der Schweiz heiraten, wird hoffentlich das Bundesamt für Zivilluftfahrt eingreifen. Wenn eine Versicherung zu viel Geld hat, könnte sie Prämien senken. Oder in Kloten das Geld für den Schwachsinn direkt aus dem Flügerli werfen lassen. Es würde am Wetter nichts ändern, aber die Menschen hätten wenigstens etwas davon – nicht nur die Dummen, die im Ernst glauben, dass jemand etwas für sie tut.

Es gibt ein paar wenige gute Nachrichten: Da das Unterfangen wirklich nichts ausrichtet, bedeutet es auch nicht mehr oder weniger Regen für einen Ort. Es ist einfach nur ein teures Nichts mit Chemikalien und sinnlosen Abgasen und dem erhöhten Restrisiko, dass Piloten mit Flügerli über dicht bewohntem Gebiet fliegen, wenn sie nicht fliegen sollten. Und die gute Nachricht: Es ist nie zu spät für eine Versicherung, die nicht vor allem auf Dumme setzt. Es sind einfach alle anderen.