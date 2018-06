Sommerfans dürfen hoffen

Der 27. Juni, der eigentliche Siebenschläfertag, hat keine Bedeutung für das Wetter. Wir müssen die erste Juliwoche ansehen. Um es gleich vorneweg zu sagen: Dieser Siebenschläfer hat nichts mit dem herzigen Viechli zu tun, sondern es sollen mal sieben junge Christen 195 Jahre geschlafen haben und am 27. Juni 446 entdeckt worden sein.

Dass der 27. Juni überhaupt noch jedes Jahr im Zusammenhang mit dem Wetter ein Medienthema ist, lässt Meteorologen regelmässig zum Beissholz greifen, denn die Wetterregel (wenn das Wetter soundso, dann bleibt es sieben Wochen) ist zwar ohnehin falsch, ist aber wegen der gregorianischen Kalenderreform ganz besonders falsch, weil die Regel gut eine Woche in die Zukunft verschoben werden muss.

Allerdings macht das Neudefinieren der Siebenschläfer auf den 7. Juli die Regel nur wenig besser, zumal eben das Gleichbleiben des Wetters für sieben Wochen völliger Blödsinn und statistisch in keiner Form nachgewiesen werden konnte.

Wenn eine Regel, dann diese

Damit die Regel etwas mehr Leben als ein abgetauter Kühlschrank hat, muss sie umformuliert werden. Korrekt hiesse sie: «Etabliert sich in der ersten Juliwoche, spätestens in der ersten Julidekade eine hochsommerliche Wetterlage, so ist die Wahrscheinlichkeit etwa 2:1, dass diese Wetterlage bis zum MONATSENDE DES JULI (Hervorhebung durch den Autor) vorherrschend bleibt.»

Das bedeutet, dass es zwar mit 30–40 Prozent Wahrscheinlichkeit immer noch schiefgehen kann, aber es wahrscheinlicher ist, dass es so bleibt, wenn es in den ersten Julitagen eher heiss statt kühl und trocken statt nass ist. Für solche Monate ist dann der 1. August ein beliebtes Datum für erste süttige Gewitter nach einem heissen Juli.

Wir müssen also erst herausfinden, wie die erste Juliwoche wird. Nimmt man als Beispiel Zürich (hier gehts zum 14-Tage-Trend, Unsicherheitsbereiche in der Grafik, andere Orte via Menü), sieht man, dass die Temperaturen zwar generell auf sommerlichem Niveau bleiben, aber genau in den entscheidenden Tagen die Gewittergefahr erst zunimmt, später wieder abnimmt. Das würde bedeuten, wenn es denn so bleibt, dass die Siebenschläferkarte eher Richtung Hochsommervariante gezogen würde.

Rückkehr zur Normalität

Die langfristigeren Vorhersagen des Europäischen Zentrums für mittelfristige Wettervorhersagen (ECMWF) stützen diese Variante. Es werden für die kommenden anderthalb Monate Wochenvorhersagen für die Abweichung der Temperatur vom Normalwert angegeben. Je dunkler bis brauner das Rot, desto wilder die Hitze im Vergleich zum Schnitt. Graue Farben, wie sie ab August vorkommen, bedeuten Rückkehr zur Normalität für die Jahreszeit (und dem Wetter, was viele Menschen inzwischen als «extrem kühl» bezeichnen):

Eine grosse Temperaturabweichung nach oben könnte natürlich auch eine permanente Gewitterlust wie einst im Mai bedeuten. Allerdings zeigt die Vorhersage für die Regenabweichung von der Normalität bis zum 12. August eher einen Fortbestand der grossen Dürre über Nord- und Mitteleuropa und eher durchschnittliche bis zu nasse Verhältnisse rund ums Mittelmeer an:

Wie immer sind solche Langfristvorhersagen mit Vorsicht zu geniessen, aber für die Sommerfans lassen sie zumindest hoffen. In einer Woche wissen wir mehr und wir warten gemeinsam auf den 27. Juni 2019, der für das Wetter in den sieben Wochen danach wieder null Bedeutung haben wird, was wiederum die allermeisten Medien nicht hindern wird, an jenem Tag trotzdem eine komplett bireweiche Geschichte zur (Nicht-) Bedeutung des Tages zu machen.

Hoffentlich hält das Beissholz noch ein Jahr!