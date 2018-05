War es früher tatsächlich kälter?

Die «Annalen der Schweizerischen Meteorologischen Zentralanstalt» sind ein wunderbarer Schatz. Wenn Sie sich fragen, ob die Geschichten Ihrer Eltern wahr sind, dass Sie nach Ihrer Geburt auf dem Schlitten durch drei Meter hohe Schneeverwehungen nach Hause gezogen werden mussten: Hier ist die Wahrheit.

Zuerst zur Frage, die Sie sicher heute früh auch beim Zmorge beschäftigt hat: Wie war das Wetter vor 100 Jahren? Wir können das für Bern, Zürich und Basel nachsehen. Früher war das Buchhalten übers Wetter eine reine Handarbeit, und wenn man die Annalen betrachtet, ahnt man den Aufwand, der in der Vorcomputer-Zeit betrieben wurde. Der Mai 1918 in Bern:

Die Legende erklärt eigentlich alles gut: Gemessen wurde morgens, mittags und abends. Der 28. Mai 1918 war ein eher kühler Morgen mit unter 10 Grad, der Tag an sich schnitt auch gesamthaft 2,4 Grad kälter ab als im Durchschnitt. Der Wind wurde damals noch in der halbierten Beaufort-Skala notiert, weshalb alles so schwach ist – Orkan mit einer 12 wäre also damals auf der Statistik als 6 erschienen. Wenn dort 1 Beaufort steht, wären es eigentlich 2. Heute wird die Bewölkung in Achteln definiert (4/8 Bewölkung: halb zu, halb blauer Himmel), damals waren es noch Zehntel – wo eine 10 steht, war es bedeckt.

Nun sind Sie geschult, um das Wetter vor 100 Jahren auch in Zürich beurteilen zu können:

Oder in Basel:

Der Blick in die Vergangenheit über die Annalen zeigt, dass damals auch Sachen anders hiessen als heute – dass wir in der Schweiz mal etwas «Ostmark» nannten, hat man uns zumindest in Schaffhausen im Geschichtsunterricht nicht erzählt:

Spannend sind die Jahre mit einer ganz besonderen Witterung. Die letzte Seegfröörni für die grossen Schweizer Seen gab es im Winter 1962/1963. Ich zeige Ihnen nur mal kurz, wie es damals am Beispiel Zürich zu- und herging. Beachten Sie die Temperaturen und ganz rechts die Schneehöhe.

Sinken heute die Temperaturen mal unter Null im Winter, fallen viele Medien in eine russengepeitschte Schockstarre der schnappatmenden Fassungslosigkeit. Nicht auszudenken, wenn es mal wieder einen Winter gibt wie damals.

Lesen Sie selbst im PDF der Annalen von 1963, was das Besondere war damals und was es brauchte, um die Seen gefrieren zu lassen: ab PDF-Seite 165.

Alles schon mal da

Mit dem Link können Sie nun auch einfach Ihr Geburtsjahr ausfindig machen (einfach die 1963 ersetzen) und nachlesen, was damals so los war. Angefangen hat übrigens alles 1864 – das ist das Jahr für einige der Stationen, wenn es jeweils heisst, das etwas «seit Beginn der Messungen» nicht vorgekommen sei.

Wenn Sie durch die Jahre stöbern, werden Sie auch sehen, dass es fast alles schon mal gab. Die junge Schneeflöckli-Generation wünscht sich sehr, selbst beim Wetter immer etwas ganz Besonderes zu erleben. Haben Sie ein paar Wochen mit den Annalen verbracht, können Sie Ihren Enkeln weise zeigen, wo der Bartli den Moscht holt: Hämmer alles scho gha!