Wie wird der Sommer?

Sie wissen, dass man nicht jeder Schlagzeile trauen kann, aber für unser heutiges Thema hilft, was da kürzlich abgesondert wurde:

Wir nähern uns dem Problem meteorologisch und statistisch. Meteorologisch ist zu sagen, dass es kein wie auch immer geartetes Kontingent von Wetter gibt, das früher oder später aufgebraucht wird. Es ist Irrglaube, zu meinen, wenn es im Mai schon sehr warm ist, kann es im Juni und Juli nicht auch noch heiss werden, weil dann nicht mehr so viel Wärmereserven da sind. Die Schlagzeile ist also völliger Blödsinn.

Allerdings müssen wir die Sache auch statistisch, und zwar mit den Euromillions betrachten. Professionelle Spieler registrieren über Jahre, welche Zahlen gezogen werden. Technisch ist es schon so, dass die Wahrscheinlichkeit für die Ziehung einer Zahl jedes Mal wie beim Würfeln identisch ist. Dennoch müssen wir auch in Betracht ziehen, dass langfristig alle Zahlen gleich oft gezogen werden müssten. Deswegen tippen manche Euromillionsstrategen Zahlen, die deutlich unterdurchschnittlich gezogen wurden, denn wenn Zahlen seltener als erwartet gezogen wurden, muss sich das ja langfristig ausgleichen («Gesetz der grossen Zahlen»).

Die Mär vom Siebenschläfer-Tag

Deshalb ist es auch so, dass es in jedem Sommermonat (zu) warm werden kann, weil es das Hitzekontingent nicht gibt. Doch Jahre, in denen alle Monate deutlich zu warm ausfallen, sind auch in Zeiten des Klimawandels unwahrscheinlich – aus oben genannten Euromillionsgründen.

Bauernregeln und andere wilde Dinge aus der Welt des Aberglaubens helfen uns heute leider nicht beim Vorhersagen des Sommerwetters. Nur von einer Regel werden wir am 27. Juni wieder hören: Dann ist Siebenschläfer-Tag.

Wie Sie bereits aus dem Posting «Das Märchen der Eisheiligen» her wissen: Der Siebenschläfer-Tag (die mit ihm in Verbindung gebrachte Regel lautet: So wie das Wetter am 27. Juni ist, wird es sieben Wochen lang bleiben) ist nicht dann, wann Sie denken. Wetterregeln, die sich auf einen Tag beziehen, sind generell, Pardon, Hafechäs. Dennoch ist die Siebenschläfer-Regel fast als einzige im Jahr relativ erfolgreich, wenn man sie richtig anwendet und umformuliert.

Denn: Falls sich in der ersten Juliwoche ein stabiles Hoch etabliert, wird der Juli mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 bis 70 Prozent deutlich zu sonnig und zu warm. Allerdings hat man eben immer noch 30–40 Prozent Risiko, dass es doch anders kommt, aber in den letzten Jahren lag die Prognose gut.

Wer die besten Prognosen macht

Die grössten Wetterdienste der Welt versuchen, sich mit den grössten Computern der Welt in langfristiger Wettervorhersage zu messen– die Trefferquoten sind leider meist nicht weit von 50 Prozent entfernt. So kann man natürlich keine Grillpartys planen! Berechnet werden nur monatliche Abweichungen von der Normalität. Wenn also ein Monat ein Grad wärmer als der Durchschnitt berechnet wird, kann das ganz viele Dinge bedeuten:

Es ist immer ein bitzli zu warm

Es ist nachts viel wärmer als normal und tagsüber etwas zu kühl, weil es andauernd bewölkt ist

Es ist 5 Tage unglaublich heiss und 25 Tage etwas kühl

Es ist 5 Tage unglaublich kalt und 20 Tage warm

…und viele andere Varianten mehr.

Deswegen ist es so furchtbar, was in diese Abweichungskarten hineininterpretiert wird, weil diese nicht viel hergeben, selbst wenn sie perfekt stimmen würden.

Die besten Vorhersagen (also manchmal besser als die Zufallstrefferquote von 50 Prozent) kommen vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen (ECMWF). Das sind die aktuellen Vorhersagen des ECMWF mit der Interpretation, die möglich ist: Wir stellen für den Juni fest, dass es rund 1 Grad zu warm werden soll im Vergleich zum langjährigen Durchschnitt, das ist normal in Zeiten des Klimawandels, weitere Aussagen sind nicht möglich.

Hauptsache, es wird etwas verkauft

Was die Abweichung bei den Regenmengen angeht, könnte man daraus eine Häufung föhniger Wetterlagen herauslesen mit mehr Regen im Westen und Süden – aber wie gesagt: Das kann vieles bedeuten.

Das ECMWF macht übrigens noch eine 46-Tages-Vorhersage mit wöchentlichen Abschnitten, die von Getränkekonzernen, Versicherern und Schuh- und Bademodenverkäufern genutzt wird, so werden dann mehr oder weniger Cervelats, Riemlisandäleli und Bierfässer produziert – mehr dazu am Montag hier im Blog.

Das Wochenende wird übrigens sonnig, am Samstag in den Bergen nur einzelne, am Sonntag wieder vor allem in den Bergen häufiger Gewitter. Bitte von Bergtouren mittags zurück sein, merci!