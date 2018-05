Ist morgen Grillwetter?

Um es vorneweg zu sagen: Sie brauchen keine App. Keinen Radiowetterbericht. Keinen Fernsehwetterbericht. Das gibt es alles nur, weil Menschen leider für dumm verkauft werden und denken, sie könnten das nicht. Sie können auch Wetter vorhersagen, Sie brauchen nur etwas Zeit und den Mut, selber gross zu sein (für jüngere LeserInnen: self-empowerment). Und als Erstes löschen Sie gleich alle Ihre Prognose-Apps und hören auf, auf Wetterberichte zu warten.

Der Beruf des Meteorologen hat sich sehr verändert. Früher war es eine raunende Geheimwissenschaft, weil es alle die Werkzeuge zur Erstellung einer Wettervorhersage nur im Büro des Meteorologen gab. Heute können Sie das auch.

Ich zeige Ihnen jetzt, warum das so ist. Sie erleben, wie ein Meteorologe entscheidet, wann seine Grillparty am Samstag stattfinden soll – er will es möglichst trocken, warm, und die physische Integrität seiner Cervelats soll gewahrt bleiben: kein Sturm, kein Schiff. Und Sie sehen am Ende: Sie können das auch. Wir nehmen als Beispiel Zürich, Sie können aber auch jeden anderen Ort auswählen.

1. Die faule Variante mit den Punktvorhersagen

Punktvorhersagen sind Prognosen für einen bestimmten Ort oder Berg. Diese haben (deswegen sind Apps meist sinnlos) das Problem, dass sie nur ein Modell wiedergeben und fast immer eines der schlechtesten von allen. Sie sollten an den Kapitalismus denken: Welchen Grund könnte es geben, dass Wetterdienste ein gutes Produkt (fast) kostenlos abgeben? Keinen. Sie würden ihr ganzes Firmengeschäft obsolet machen, niemand bräuchte mehr eine Wettervorhersage im B2B-Geschäft, es gäbe ja eine App für jeden.

Deswegen sind die App-Vorhersagen so furchtbar, auch wenn manche Leute schon begeistert sind, wenn an einem wolkenlosen Tag eine Sonne angezeigt wird. Viele Menschen lassen sich auch über den Tisch ziehen, indem sie glauben, dass die grosse Zahl mit dem Symbol eine aktuell gemessene Temperatur sei. Das ist nicht der Fall, auch das ist eine Modellvorhersage, weil es genau in ihrem Ort keine Wetterstation gibt, und selbst wenn es sie gäbe, diese nicht verwendet wird – die Daten sind teuer und Ausgaben scheuen die App-Scharlatane. Deswegen ist schon der Ist-Wert in der App Fake und einfach nur eine Vorhersage mehr des schlechten Modells.

Zurück zu unserer Samstagsaufgabe …

Wir vergleichen in der Faulvariante Modelle und stellen fest: Jedes Modell hat eine andere Vorhersage. Und ein paar Dinge, bei der sich alle einig sind – der Sonntag ist keine Option, die Grillparty muss am Samstag sein.

Bevor wir uns die Modelle ansehen, müssen wir ein paar Dinge wissen. Die Symbole in den Modellvorhersagen sind Dinge, die das Modell zur vollen Stunde berechnet. Das bedeutet, dass furchtbare Ereignisse zwischen den vollen Stunden dort nicht auftauchen würden. Ein Gewitter, das das Modell für Thalwil berechnet, ist in der Vorhersage für Zürich nicht zu sehen. Wir müssen also nicht zu viel auf die Wettersymbole geben. Falls Sie aber ein Regen- oder Gewittersymbol sehen, wissen Sie: Der Cervelat ist nicht mehr sicher.

Viele Menschen sind auch versucht, die Regenmenge in den Vorhersagediagrammen (oder Apps) anzusehen und damit auch für den Garten oder eben die Grillparty zu planen. Das ist bei Gewitterlagen leider völliger Unsinn. Kein Wettermodell weiss bei örtlichen Gewittern schon am Morgen, wen es abends erwischen wird. Falls eine Regenmenge vorhergesagt wird, wissen Sie: Es kann regnen, muss aber nicht. Wird keine Regenmenge vorhergesagt wissen Sie: Es kann regnen, muss aber nicht.

Letztlich nur eine Risikoabschätzung

Sie können nur eine Risikoabschätzung machen – am meisten helfen Ihnen die Niederschlagswahrscheinlichkeit und der Taupunkt. Wenn die Niederschlagswahrscheinlichkeit über null liegt, ist es nicht mehr sicher trocken (beachten Sie nie Wettervorhersagen, bei denen selbst bei wolkenlosem Himmel nicht 0 Prozent drinstehen). Es ist Ihre persönliche Risikoabschätzung, ob Sie 10, 20 oder 50 Prozent noch okay finden. Sagen alle Modelle 0 Prozent, sind Sie einigermassen sicher.

Der Taupunkt ist ein Mass für die Feuchtigkeit und eine viel bessere Grösse als die relative Feuchtigkeit. Falsch ist es, bei den Temperaturvorhersagen nachzusehen, wann das Gewitter durch das Modell vorhergesagt wird. Zwar wird die höchste Temperatur an einem sonnigen Sommertag zwischen 17 und 18 Uhr gemessen (das Wort «Mittagshitze» ist völliger Blödsinn), aber die Temperatur sinkt nach 18 Uhr auch ohne Gewitter, was zu Fehlinterpretationen führen kann. Deswegen beachten Sie gleich die blaue Taupunkt-Linie: Erst wenn sie sinkt, denkt das Modell, dass das Gewitter nun da sein müsste.

Das ist Ihr theoretisches Rüstzeug für die faule Variante.

Jetzt gehts los

Zuerst checken Sie, ob es überhaupt regnen soll am Samstag mit dem Modellvergleich (einzelne Modelle lassen sich an- und ausschalten, andere Parameter über Menü): Wir sehen aus der Grafik: Nicht alle Modelle berechnen Regen für den Samstag, aber sicher trocken wie der Freitag wird es nicht.

Nächste Aufgabe: Wann muss die Samstags-Grillparty sicher durch sein, um sie trocken über die Runden zu bringen, wir vergleichen die Modelle (Auswahl im Dropdown), achten Sie besonders auf die Regenwahrscheinlichkeit und den Taupunkt (ab 16° ist es übrigens offiziell tüppig):

Schweizer Modell

Deutsches Modell

Europäisches Modell

Niederländisches Modell

Amerikanisches Modell

Kanadisches Modell

Australisches Modell

Britisches Modell

Jetzt haben Sie das gemacht, was jeder Meteorologe macht. Das wars schon. Sie sehen, dass Sie bis Mitte Nachmittag einigermassen sicher sein müssten – es ist aber auch durchaus denkbar, dass an Ihrem Ort bis in den Abend gar nichts passiert. Das ergibt die Vorhersage: «Im Laufe des Tages einzelne Schauer oder Gewitter.»

Um zu beurteilen, wo die Gewitter zuerst losgehen und ob Sie bei der faulen Punktvorhersage einen Zufallstreffer erwischt haben und es Weltuntergang im Diagramm gegeben hätte, wenn Sie Thalwil statt Zürich genommen hätten, müssen wir eine andere Variante wählen:

2. Die fleissige Variante mit der flächigen Vorhersage

Wir sehen nicht mehr Vorhersagen für einen Punkt, sondern für die ganze Schweiz – oder auch einen Kanton oder Bezirk via Menü. Wir wählen Samstag, 17 Uhr, aus – wenn wir mit der Zeit zurückgehen, sehen wir, in welcher Region die Gewitter zuerst anfangen – bitte nie die genaue Position ernst nehmen, das weiss kein Modell, aber Sie sehen, welche Region es zuerst erwischt und wo es eher spät wird.

Wir vergleichen wieder, diesmal mit dem Vorteil, dass wir einen flächigen Überblick bekommen und nicht dem Zufall ausgeliefert sind, dass ein Modellgewitter, das sowieso nicht so eintrifft, gerade zufällig unseren Ort trifft oder nicht:

Schweizer Modell

Deutsches Modell

Europäisches Modell

Britisches Modell

Amerikanisches Modell

Das sind die Vorhersagen fürs signifikante Wetter, andere Parameter via Menü. Sie sehen auf einen Blick an der Pixelgrösse die unterschiedlichen Auflösungen der Modelle (besonders schlecht das amerikanische, auf dem fast alle Apps beruhen; deswegen lustig, wenn Leute glauben, dass es für ihren Ort spezifisch sei, was sie sehen). Sie können nun mit der Uhrzeit vor und zurück bei den unterschiedlichen Modellen und so für sich herausfinden, wie lange Sie in Ihrer Region sicher sind. Den Vorteil gegenüber der faulen Variante können Sie hier gut nachvollziehen: Zum Zeitpunkt des Schreibens sagte das Schweizer Modell für Samstag, 21 Uhr, das für den Kanton Schaffhausen vorher:

Sie sehen sofort das Problem der faulen Variante: Jemand, der Neuhausen am Rheinfall in die Punktvorhersage eintippte, wird für diesen Zeitpunkt trockenes Wetter angezeigt bekommen. Wer das nur wenige Kilometer entfernte Schaffhausen eingab, bekam das Gewittersymbol.

Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es Samstagabend genau so aussehen wird. Man kann nur daraus schliessen: Es geht zwar mit den Gewittern in den Alpen los, wie Sie aus den anderen Karten gesehen haben werden, aber auch am Rhein ist man abends nicht mehr sicher.

Und damit sind wir bereit für den Wettermacher-Abschluss:

3. Immer wieder nachsehen

Der schlimmste Fehler ist eine am Montag fürs kommende Wochenende getroffene Entscheidung. Die Modelle kommen alle 3 bis 12, meist 6 Stunden neu. Wir nennen das Modellläufe, und je stabiler sie von Lauf zu Lauf sind, desto sicherer ist die Vorhersage. Bevor Sie mir in den Kommentaren sagen: «Ich will das alles gar nicht wissen, ich will einfach die beste Vorhersage.» Dummerweise: Nicht immer hat dasselbe Modell die Nase vorn. Im Schnitt ist das Schweizer am besten, dann gemeinsam auf dem zweiten Platz das europäische und deutsche vor dem britischen.

Wenn Sie so Ihre Grillparty planen, haben Sie alles getan, was Sie tun konnten. Am Tag der Party selbst müssen Sie dennoch laufend das Wetterradar verfolgen, um nicht überrascht zu werden. Es ist also immer mit einem birebitzeli Arbeit verbunden. Aber es lohnt sich. Sie wissen nun alles, um ernsthafte Meteorologie zu machen. Geniessen Sie, dass man Sie nun nicht mehr mit einer einzigen Vorhersage eines schlechten Modells für dumm verkaufen kann. Die Leute, die das machen, sagen: Die Menschen sind zu blöd, um das mit den verschiedenen Modellen zu verstehen. Ich glaube das nicht. Yes, you can.