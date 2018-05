So macht der Luftdruck Wind bis Sturm

Es ist eigentlich alles ganz einfach. Die Natur hat gern am liebsten alles gleich. Drum möchte sie Berge abtragen und mit deren Geröll Täler füllen. Wenn am einen Ort mehr Luftdruck ist als am anderen, versucht die Natur verzweifelt, dieses Elend auszugleichen. Und wie kommt unterschiedlicher Luftdruck überhaupt zustande? Zum Beispiel so:

Die Sonne scheint an einem schönen Sommertag auf den Zürisee und das dünn besiedelte rechte Ufer bei Herrliberg. Frage: Was erwärmt sich schneller, Land oder Wasser? Denken Sie an Ihren ersten Tag in der Badi jetzt dann: Was ist wärmer, die Plättli auf dem Weg zur politisch korrekten 14-Grad-Dusche oder der See selbst? Genau, das Land erwärmt sich schneller, Wasser ist ein guter Wärme- oder Kältespeicher. Und auf die Luft über Land und Wasser wirkt sich das natürlich aus, wenn drunter eine Heizplatte oder ein Kühlschrank steht. So kommen wir zu Dass wärmere Luft leichter ist als kalte, handeln wir unter «Ischeso» ab. Sonst gäbe es keine Heissluftballone oder Segelflieger, die Strassen würden im Sommer nicht flimmern, und alle Abgase aus Kaminen würden nach unten fallen – das wäre unangenehm. Kurzum: Über dem Land steigt die Luft auf, über dem Wasser sinkt sie ab. Angenommen, wir haben ein Barometerli auf dem Schiffli und eines an Land. Wo wird der höhere und wo der tiefere Luftdruck angezeigt? Stellen Sie sich vor, wie am einen Ort die federlileichte Luft in die Höhe entschwindet – und am anderen Ort die schwere Kaltluft nach unten drückt. Genau, über dem Wasser liegt ein kleines Hoch, über dem Land ein kleines Tief. Deswegen gibt es den Seewind. An schönen Sommertagen kommt sowohl in Thalwil wie auch in Horgen der Wind vom See her – und wir lernen: Der Wind weht immer vom Hoch ins Tief, weil er wirklich gern den Luftdruckunterschied ausgleichen möchte.

Ohne Gewitter kein Sturm? Schön wärs!

Damit wissen Sie fast alles. Und wir sind vorbereitet, damit uns nicht das passiert, was diesen Menschen passiert ist am 4. April, als «Kanuten im Sturm auf dem Bodensee gerade noch rechtzeitig gerettet» werden konnten, wie das Presseportal berichtete:

Wäre es Hochsommer gewesen, hätte es den halben See versenkt. Es ist der typische Fall, auf den selbst manche Meteorologen gern hereinfallen: An Tagen, an denen Gewitter kommen sollen, aufs Gewitter warten und bei blauem Himmel dahindämmern, weil ja nichts auf dem Radar zu sehen ist. Trugschluss: ohne Gewitter kein Sturm. Und um 14 Uhr an jenem Tag sah alles noch so gemütlich weit weg aus, wie ein Blick auf die Karte zeigt. Und der Himmel war nicht nur am Bodensee noch ganz wunderbar sonnig, sondern praktisch in der gesamten Schweiz.

Aber: It’s the Luftdruck, stupid – sah man die Werte von 14 Uhr, erkannte man einen für diese kurze Distanz (im Normalfall sind das 1 Hektopascal, hPa, auf diese Strecke) gigantischen Luftdruckunterschied zwischen Möhlin AG mit 1009 hPa gegenüber 1001 hPa in Konstanz am Bodensee (Mouseover oder Klick – bitte die 1400er-Zahlen nicht beachten, das sind Bergstationen, da wird anders gerechnet, darüber ein anderes Mal).

Der ewige Gleichmacher

Das bedeutete unmittelbare Sturmgefahr. Sie wissen noch von vorher: Die Natur will Unebenheiten ausgleichen, und die Windstärke ist einfach eine Funktion des Luftdruckunterschieds – je grösser auf kurzer Strecke, desto stärker der Wind – und wo das Gewitter ist, ist dabei völlig wurscht.

Ach ja, am Sonntag wehte ja der Föhn weit ins Mittelland hinaus. Schauen Sie mal, wie der Luftdruck war (bei Bedarf in die Kantone via Menü):

Genau. Tessin 1012, Zürich 1003. So geht das mit dem Föhn. Und warum kommt der Föhn nicht mehr weiter von Zürich in den Aargau oder womöglich bis Basel?

Denken Sie nach. Sie wissen jetzt alles.