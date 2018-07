Warum es in Skandinavien so lange so heiss ist

Wir erleben einen aussergewöhnlichen Sommer – weniger bei uns, wo es einfach nur durchgehend wärmer als normal ist, aber bisher ohne grosse Hitzespitzen. Das Hoch über Skandinavien macht aber den Norden Europas zum Hitzepol.

In diesem Sommer kommt Schulbuchwissen über Meteorologie an seine Grenzen. Hoch über Skandinavien, haben wir gelernt, bedeutet die berühmte «Bisentendenz». Und ist die nicht eher kühl? Muss nicht unsere 30-Grad-Sommerluft aus dem Süden kommen?

Kann, muss nicht. Wenn wie in diesem Sommer das Skandinavien-Hoch wochenlang an Ort und Stelle bleibt, dann sammelt sich in den langen Tagen des Nordens (Sonnenscheindauer bis zu 24 Stunden) immer mehr Warmluft. Das hat dann zur Folge, dass am Nordkap Temperaturen gemessen werden, die Aufregung verursachen – wie kann es so weit im Norden so heiss werden? Das waren die Höchsttemperaturen am Donnerstagabend.

Wenn man sich abkühlen will, reicht ein Sprung ins Küstenwasser für sehr nachhaltige Abkühlung:

Die auch in Extremsommern unbeeindruckten Wassertemperaturen sind normalerweise auch der Grund dafür, dass es am Nordkap selten so warm wird. Sobald sich die skandinavische Landmasse erhitzt, kommt üblicherweise der Seewind, der entsprechend Abkühlung bringt, Sie erinnern sich.

Es gibt allerdings ein Szenario, in dem die aufgeheizte Luftmasse sozusagen keine Ahnung hat, dass da kaltes Wasser ist: Es muss nur genügend Südwind da sein. Dann kann sich kein Seewind-System bilden, und die warme Luft kommt bis an die Küste mit dem kalten Wasser. Sie sehen das an den Strömungslinien von Freitag 17 Uhr, dass der heisse Südwind bis an die Küste reicht:

Deswegen ist es auch irreführend, wenn Medien berichten, dass es verrückt sei, dass es so weit im Norden so warm wird. Im Gegenteil: Der lange Weg der Luft von Süd nach Nord über Schweden oder Finnland bringt immer mehr Aufheizpotenzial, zusätzlich sinkt die Höhe über Meer Richtung Küste und bringt noch mal einen Aufschlag von 1 Grad pro 100 m Höhendifferenz. Das bedeutet, dass bei einer solchen Wetterlage hohe Temperaturen am Nordkap viel wahrscheinlicher sind als an der finnischen Südküste, wo eben bei Südwind die Ostsee kühlend eingreift und die Höchstwerte unter 30 Grad drückt.

Bei dieser Wetterlage sind 30 Grad und mehr an der Südküste Finnlands viel aussergewöhnlicher als ganz im Norden von Schweden. Aussergewöhnlich sind die lang anhaltende Wetterlage und die Stärke des Südwindes, welche die Seewindlust kaputt machen.

Inzwischen ist die Finnmark übrigens zur Normalität zurückgekehrt, wie Sie am Beispiel von Mehamn sehen (andere Orte via Menü):

https://kachelmannwetter.com/ch/wetter/778707-mehamn

Der Weg zurück zur Normalität beim Wetter wird noch dauern, wie die neuen Vorhersagen des Europäischen Zentrums für Mittelfristige Wettervorhersagen erwarten lassen, die bis Ende August reichen:

Das grosse Regendefizit würde demnach bis Ende August eher noch grösser werden (gräulich bräunliche Farben)

Wie immer ist es anderswo kühler und nasser als normal, in diesem Sommer am Mittelmeer – das führt dazu, dass die Wassertemperaturen der Ostsee vor St. Petersburg durchaus mehr als gut mit dem Wasser vor Südfrankreich mithalten können:

Wenn Sie nun über Tropennächte in St. Petersburg lesen, brauchen Sie sich auch nicht mehr zu wundern: Die Tiefstwerte sinken kaum unter die Wassertemperatur, wenn der Wind vom Meer her kommt. Es ist also alles ganz normal. Nur die Dauer derselben Wetterlage ist sehr aussergewöhnlich.