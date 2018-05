Der Nazi-Bürgermeister von Bad Vöslau

Ich habe nicht danach gesucht. Es sollte ein entspannter, arbeitsfreier Tag werden, eine Velotour hinaus aus Wien, in die romantische Kurstadt Bad Vöslau. Doch etwas stört die Idylle: ein Transparent auf der klassizistischen Fassade des Hotels Stefanie, in direkter Nachbarschaft des bekannten Thermalbads. Darauf ist das Foto eines älteren Herrn zu sehen: Rudolf Witzmann lebte von 1908 bis 1994, seine Arbeit und sein Engagement «zum Wohle unserer Heimatstadt waren beispielgebend», steht neben dem Foto. Darüber ist ein weiteres Transparent gespannt: «Bürgermeister von Bad Vöslau 1940–1942».

In diesem Mai gedenkt die Republik der Befreiung des KZ Mauthausens, der Niederlage des NS-Regimes und des Endes des Zweiten Weltkriegs vor 73 Jahren. Politiker versprechen, die Demokratie zu schützen, Antisemitismus, Rassismus, Totalitarismus «niemals wieder» zuzulassen. In Bad Vöslau aber wird zur selben Zeit ein Nazi-Bürgermeister geehrt?

Die Gemeinde sei machtlos

Ich möchte die Frage im Rathaus klären. Die Dame am Informationsschalter hört den Namen Witzmann und seufzt: «Ein Nazi war er halt.» Und das Transparent? Das sei privat und komme von den heutigen Hotelbesitzern. Die Gemeinde sei leider machtlos. Bürgermeister Christoph Prinz bestätigt mir das am nächsten Tag in einer Mail: Es gebe sogar eine Anzeige wegen des Verstosses gegen das Verbot nationalsozialistischer Wiederbetätigung. Die Staatsanwaltschaft unternehme aber nichts. Das Transparent verursache im Ort Kopfschütteln, aber «im Grossen und Ganzen wird es nicht ernsthaft wahrgenommen, weil man in Bad Vöslau ja weiss, wer es aufgehängt hat …»

So tun, als wäre das Lob auf den Nazi-Bürgermeister gar nicht da? Aber sein Foto strahlt ja über den Vorplatz des Thermalbads, das auch von ausländischen Kurgästen besucht wird. Die könnten sehr wohl Fragen stellen: War Rudolf Witzmann ein Kriegsverbrecher? Oder nur einer der vielen opportunistischen Mitläufer?

In der mittleren Parteiebene der NSDAP, in Ortsgruppe und Kreisleitung, sei Witzmann «sehr aktiv» gewesen, antwortet der Historiker Dominik Zgierski, der gemeinsam mit einem Kollegen ein Buch über die NS-Zeit in Bad Vöslau herausgegeben hat: «Witzmann war mehr als ein einfacher Mitläufer.» In einer leitenden Position musste Witzmann die Enteignung, Vertreibung und Deportation der Juden von Bad Vöslau zumindest wohlwollend unterstützt haben. Seiner Karriere im befreiten Österreich nach 1945 war das nicht hinderlich. Er blieb bis zum Tod geachtetes Mitglied der Vöslauer Gesellschaft und bekam den Ehrentitel «Kommerzialrat».

Heute wird das Hotel vom Ehepaar Herbert und Kerstin Witzmann geleitet. Frau Witzmann ist auch politisch tätig. Sie sitzt für die rechtspopulistische FPÖ im Gemeinderat von Bad Vöslau. Warum hält sie die Rolle ihres Schwiegervaters in der NS-Zeit für «beispielgebend»? Sie wolle das Transparent als Anspielung verstanden wissen, antwortet sie: Weil «niemand ausser der FPÖ irgendetwas mit dem Nationalsozialismus zu tun hat».

Eine Aneinanderreihung von «Einzelfällen»

Das ist natürlich sarkastisch gemeint: Alte Nazis fanden nach 1945 in der FPÖ Unterschlupf, aber auch Sozialdemokraten und Bürgerliche nahmen sie gerne auf. Heute ist jedoch die FPÖ die einzige Partei, bei der Mitglieder oder Funktionäre nach wie vor Sympathien für die NS-Ideologie zeigen oder antisemitische Codes in ihre Reden einfliessen lassen. Wenn so ein Fall bekannt wird, erklärt ihn die Parteileitung beleidigt zum «Einzelfall». Die Aufzählung solcher «Einzelfälle» ist mittlerweile seitenlang. Das Transparent mit dem Nazi-Bürgermeister passt dazu.

Wie soll man auf die ständigen Provokationen der Rechtspopulisten reagieren? Soll man überhaupt noch reagieren? Ignorieren? In einer viel beachteten Gedenkrede sprach der Schriftsteller Michael Köhlmeier von jenen, die durch die Häufung der Einzelfälle abgestumpft seien und mit einem gelangweilten «Kennen wir eh schon» reagierten. Doch zum Bösen, warnt Köhlmeier, «kamen die Menschen nie mit einem Schritt. Sondern mit vielen kleinen». In Bad Vöslau möchte man jede Erregung vermeiden. Der Bürgermeister beruft sich auf Historiker und betroffene Personen – die hätten empfohlen, «dem Ganzen nicht zu viel Aufmerksamkeit zu schenken».

Ich verlasse den Kurort, auf den Besuch des Thermalbads verzichte ich. Es wäre schön, einen Ort in Österreich zu finden, an dem nicht hinter jeder Ecke die Nazi-Vergangenheit lauert. Einfach wird die Suche nicht.