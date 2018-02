No Billag auf Österreichisch

Wieder einmal ging es um den Transitverkehr: Zu viele Lastwagen fahren über den Brennerpass, von Deutschland über Österreich nach Italien. Die Autobahn ist verstopft, die Anwohner leiden. Was tun? Ein Transitgipfel in München brachte vergangene Woche die Verkehrsminister von Deutschland, Österreich und Italien zusammen – und wiederum kein Ergebnis. Die Güter sollten mehr auf der Schiene transportiert werden, fanden die Herren Minister. Und sonst? Nichts Neues in den Alpen. Also war das den Hauptnachrichten im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ORF nur einen kurzen Bericht (1 Minute 17 Sekunden) und einen kurzen Kommentar (1 Minute 33 Sekunden) wert.

Das wars? Mitnichten. Am nächsten Tag folgte ein Zornesausbruch des österreichischen Ministers. Der heisst Norbert Hofer, war vor kurzem erfolgloser Kandidat der rechtspopulistischen FPÖ für die Bundespräsidentenwahlen und hat jetzt, in der neuen schwarz-blauen Koalition, das Verkehrsressort bekommen. Nicht die Menge der Lastwagen auf der Brennerroute erregte ihn. Auch nicht die Blockadehaltung der Nachbarstaaten. Nein. Hofer war nicht im Bild. Und das ist jetzt nicht im übertragenen Sinn gemeint.

Norbert Hofer kam im Bericht in den Hauptnachrichten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens ORF nicht vor. Wurde nicht befragt. Durfte nichts sagen. Wurde nicht einmal aus der Nähe gefilmt. Unfassbar, fand zumindest Hofer. Weshalb er sofort zum Handy griff und über sich selbst in dritter Person twitterte: «Der ORF schafft es tatsächlich, über den Transitgipfel zu berichten, ohne den Verkehrsminister zu erwähnen. Ob ich für Zwangsgebühren bin? Nein!»

Früher war es einfacher, ins Fernsehen zu kommen

Man kann Hofers Zorn verstehen: Jahrzehntelang waren es die Rechtspopulisten gewohnt, dass sie bloss mit gut platzierter Hetze gegen Flüchtlinge, Ausländer oder Islam die Grenzen des Anstands überschreiten mussten, und schon gehörten ihnen die Nachrichten praktisch alleine. Als Hofer zum Bundespräsidenten kandidierte, wurden seine mehr oder weniger subtilen Drohungen («Sie werden sich noch wundern, was noch alles geht») im ORF bis zum Abwinken analysiert, kommentiert, diskutiert. Nun ist er zum Minister aufgestiegen und was passiert? Nichts.

Diese mangelnde Demut des heimatlichen Leitmediums durfte natürlich nicht ungestraft bleiben. Und weil es um einen Präzedenzfall geht, bevorzugte der FPÖ-Minister die Androhung einer Kollektivstrafe. Die Gebühren müssen weg. Ganz weg. No Billag auf Österreichisch. Wenn der ORF glaubt, er müsse die neue Regierung nicht gebührend ins Bild rücken, bitte. Dann soll er doch schauen, wie er auf dem freien Medienmarkt überleben kann.

Weg mit dem «roten Parteifunk»

Abschaffung der Zwangsgebühren! Es ist eine alte Forderung der FPÖ, als sie noch Rabiat- und Radikalopposition war. Nun, in der Regierung, setzt sie den Hebel neu an. Von einem Regierungsbeschluss zur Abschaffung der «Zwangsgebühren» ist die Rede, oder auch von einer Volksabstimmung. Einen mächtigen Verbündeten haben Hofer und seine Partei in der Verlegerfamilie Dichand. Die kontrolliert heute die grössten Boulevardblätter des Landes, die «Kronen Zeitung» und «Heute». Und sie hätte, so wird gemunkelt, gerne dazu auch einen grossen Fernsehsender. Das geht aber nicht, solange das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Österreich so stark ist, wie es derzeit ist. Also macht die «Krone» Schlagzeilen und lässt ihre Leser aufmarschieren, die sich über ein «längst überholtes System» oder einen «roten Parteifunk» erregen.

«Der Druck auf uns wird grösser», das prophezeite der Anchorman der Spätnachrichten, Armin Wolf, Anfang Januar in einem Interview mit der Tamedia-Mantelredaktion. Damals ahnte Wolf nicht, wie schnell er recht bekommen sollte. Es brauchte dazu nicht viel. Nur einen beleidigten Minister, der sich nicht so recht ins Bild gesetzt fühlte.