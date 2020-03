So gefährlich sind Nasentropfen wirklich

Die Abhängigkeit von Nasentropfen und Nasensprays ist weiter verbreitet, als allgemein vermutet wird. Wie diese Sucht überwunden werden kann.

Als Sido, einer der erfolgreichsten deutschen Rapper, vor ein paar Wochen per Instagram-Video seine Nasentropfensucht öffentlich machte, gab es die unterschiedlichsten Reaktionen. Viele seiner Fans machten sich Sorgen um seine Gesundheit und unterstützten ihn in seinem Wunsch, von seiner langjährigen Sucht loszukommen. Und dann gab es nicht wenige, die fanden, Sido übertreibe masslos. In Zeiten, in denen junge Kollegen wie kürzlich der US-Rapper Juice Wrld an einem Medikamenten-Cocktail aus verschreibungspflichtigen Schmerztabletten und codeinhaltigem Hustensaft sterben, scheint Sidos Nasentropfen-Outing doch etwas leichtgewichtig.

Oder etwa nicht?

Fakt ist: In der kalten Jahreszeit greifen die meisten Menschen bei einer Erkältung zu abschwellenden Nasensprays. Deren Wirkung ist wohltuend, weil sie, vor allem beim Schlafen, das Atmen erleichtern. Wer die Tropfen allerdings länger regelmässig nimmt, erlebt, dass der abschwellende Effekt begrenzt ist. So wie Sido, der diesen nach eigenen Angaben bis 15-mal täglich brauchte.

Rainer Hurni, Facharzt für innere Medizin mit einer Hausarztpraxis in Zürich, erklärt die Gefahren, die ein regelmässiger Gebrauch von Nasentropfen mit sich bringen kann.

Doktor Hurni, in letzter Zeit hört man immer wieder Horrorgeschichten über Menschen, die über Jahre Nasentropfen anwenden. Kann man dadurch wirklich seine Gesundheit ruinieren?

Die «Gesundheit ruinieren» ist eine ziemlich harte Aussage, die ich so nicht unterschreiben würde. Hingegen ist die Abhängigkeit von rezeptfreien Nasentropfen und Nasensprays weiter verbreitet, als allgemein vermutet wird. Gerade bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird das Risiko des chronischen Nasenspraygebrauchs oft unterschätzt. Es kommen häufig Patienten in die Sprechstunde, die sich der Abhängigkeit gar nicht bewusst sind und erschrecken, wenn man sie auf das eigentliche Krankheitsbild Privinismus anspricht.

Was sind die wirklichen Risiken bei längerer Anwendung?

Banale Infekte lassen bei Erkältungen die Schleimhäute in den Nasen anschwellen, und es wird via erweiterte Gefässe Sekret produziert: Der uns allen bekannte lästige Schnupfen plagt uns tagsüber und vor allem in der Nacht. Nasentropfen oder Nasenspray helfen perfekt: Sie lassen die Schleimhaut durch Zusammenziehen der Gefässe abschwellen und die Sekretion nimmt erträgliche Masse an. Allerdings wirken diese Medikamente nur eine gewisse Zeit; danach wirken Tropfen kontraproduktiv, und es muss immer mehr Nasenspray für immer weniger Effekt angewendet werden. Diese Abhängigkeit ist den meisten Leuten aber nicht sogleich klar, und oft vergehen Monate, bis man sich an den Hausarzt wendet, meist im Zusammenhang mit einem andern gesundheitlichen Problem.

«Die Nächte mit verschwollenen Nasen sind qualvoll und müssen durchgestanden werden.»

Ist es wirklich so schwierig, aus einer Nasenspraysucht herauszufinden?

Zuerst braucht es die Einsicht. Wie alle Suchtkrankheiten wird der Privinismus nicht wahrgenommen oder bagatellisiert. Danach müssen wir Ärzte die Patienten überzeugen, sich zu entziehen. Die Nächte mit verschwollenen Nasen sind qualvoll und müssen durchgestanden werden, wie alle Entzüge bei Abhängigkeiten.

Wie können Sie betroffenen Patienten helfen?

Die Qual der Patienten kann vermindert werden mit Nasensalbe oder Nasenöl und mit verschreibungspflichtigen Cortison-Nasensprays, die auch bei Heuschnupfen angewendet werden. Nasensprays können auch langsam entzogen werden, in dem man sie nur einmal abends anwendet. Oder auch durch eine Verdünnung mit Kochsalzwasser.

Apropos Heuschnupfen: In wenigen Wochen wird die Heuschnupfensaison einen ersten Höhepunkt erreichen. Besteht die Gefahr bei antiallergischen Tropfen auch?

Nein. Wer unter Heuschnupfen leidet, muss keine Angst vor den Heuschnupfensprays haben: Diese werden auf Cortisonbasis hergestellt und wirken auch nicht so prompt wie Nasensprays, die man bei Erkältungen verwendet. Heuschnupfensprays sind bei akutem viralem Schnupfen, der banalen «Erkältung», wirkungslos.