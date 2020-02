Weg mit den Augenringen!

Machen Sie es wie Joaquin Phoenix: Mit diesen Methoden bekommen Sie die dunklen Schatten unter den Augen in den Griff.

Diese Woche bekam ich eine Pressemitteilung, die mich echt amüsierte. Es war der Morgen nach der Oscar-Verleihung in Los Angeles, und alle Welt sprach über die Gewinner und Verlierer dieser Veranstaltung. In der Nachricht ging es aber nicht um Filme, sondern um ein Make-up-Produkt, das die wohl berühmtesten männlichen Augenringe des Abends, nämlich jene des Oscar-Gewinners Joaquin Phoenix («Joker»), zum Verschwinden gebracht haben soll.

Und natürlich hat die PR-Abteilung des Beauty-Labels zum Beweis ein Foto des Schauspielers während seiner Dankesrede mitgeschickt. Tatsächlich sah er für einmal frisch und ausgeruht aus. Für mich wäre diese «Verschönerung» nicht nötig gewesen: Ich finde Phoenix mit oder ohne Augenschatten äusserst attraktiv. Wie viele andere Fans.

Auch wenn diese Meldung im Gegensatz zu seiner Auszeichnung unbedeutend wirkt, ist sie doch ein kluger PR-Schachzug. Denn wir reden hier nicht von einem weiblichen Star, dessen Teint im Vorfeld des glamourösen Events stundenlang gepampert und geschminkt wurde, sondern von einem echten Kerl, der es scheinbar zuliess, dass man ihn für diesen speziellen Event schminkte. Wenn auch nur sehr dezent.

Sollen coole Typen Make-up tragen?

Für viele Frauen ist der Umgang mit einem Abdeckstift Alltag. Und sie wissen, wie man mit ein paar Tupfern die berüchtigten Schatten unsichtbar macht. Aber die meisten Männer in meinem Umfeld würden Reissaus nehmen, würde man ihnen vorschlagen, so etwas zu benutzen. Doch, und das war sicher die Überlegung des Beauty-Brands, wenn ein cooler Typ wie Joaquin Phoenix seine Augenringe abdecken lässt, könnte er ja andere Männer dazu animieren, es ihm gleichzutun.

Doch das Argument hinkt etwas. Denn der Schauspieler wurde für einen speziellen Event, der im gleissenden Scheinwerferlicht stattfand, geschminkt. Und bei solchen Auftritten bekommen eben nicht nur die weiblichen Stars Puder und Co. auf die Haut.

Für alle, die sich nicht mit dunklen Schatten unter den Augen abfinden wollen, hier einige Infos, was die Ursachen sein könnten, wie man die Ringe verhindern kann und welche Möglichkeiten es gibt, sie verschwinden zu lassen.

Die Ursache

Die Haut um die Augen ist sehr dünn und empfindlich. Dadurch können Lymph- und Blutgefässe durchscheinen. Bei Stress und zu wenig Schlaf kann sich die Sauerstoffkonzentration im Blut verändern. Dies kann zu den berühmt-berüchtigten Schatten unter den Augen führen. Doch auch die genetische Veranlagung und gewisse Erkrankungen der Niere, der Leber oder des Herzes können Augenschatten verursachen. Zudem kann die Ernährung – vor allem ein Mangel an Eisen und Magnesium –, aber auch der Konsum von Alkohol und Zigaretten einen Einfluss haben.

Etwas anderes sind die sogenannten Tränenrinnen, die sich mit lila-blauen Schatten zeigen. Auch sie können genetisch bedingt sein. Sie machen sich vor allem mit zunehmendem Alter bemerkbar, da das Fettgewebe unter den Augen dann abnimmt und auch das Bindegewebe schwächer wird. Und auch Menschen mit einem dunkleren Teint neigen wegen der Pigmentierung ihrer Haut zu gewissen Verfärbungen.

Was hilft gegen Augenschatten?

Genug Trinken. In der kalten Jahreszeit reichen anderthalb bis zwei Liter, damit die Haut gut befeuchtet ist.

Äusserliche Anwendungen: Zwei Beutel Schwarztee mit heissem Wasser übergiessen, nach dem Abkühlen leicht ausdrücken und die Teebeutel danach auf die Augendeckel legen. Die Inhaltsstoffe helfen nicht nur bei Verfärbungen, sondern auch bei verquollenen Augendeckeln. Eine Alternative: kalte Kompressen für 3 bis 5 Minuten auf die Augendeckel legen.

Sanfte Massagen

Natürlich kann man mit einer Massage keine dunklen Schatten wegzaubern, aber man kann sie minimieren. Dazu mit den Fingern sanft (!) von der Nasenwurzel über die Augenbrauen bis zu den Schläfen klopfen. Und danach von innen nach aussen sanft über die Augendeckel streichen. Das Ganze am besten ohne Creme oder Öl machen, damit man nicht riskiert, dass die Augen etwas abbekommen. Nach der Massage eine Augencreme auftragen und diese sanft unter den Augen einklopfen.

Genügend Eisen

Vor allem Frauen kämpfen oft mit Eisenmangel. Sei es, weil sie wenig oder kein Fleisch essen oder weil sie starke Blutungen bei ihrer Periode haben. Eisen aber ist für viele Vorgänge in unserem Körper extrem wichtig, und zu wenig von diesem Spurenelement kann zu körperlicher und nervlicher Erschöpfung und zu einer vermehrten Infektanfälligkeit führen. Was die Augenschatten betrifft: Eisen transportiert Sauerstoff in jede Körperzelle. Und je mehr Sauerstoff im Blut vorhanden ist, desto heller wird es – und desto weniger scheint es bläulich unter den Augen.

Gute Eisenquellen bei der Ernährung sind: weisse Sojabohnen, Kürbiskerne, Weizenkeime, Sesam, Amaranth, Hirse, Linsen, Leinsamen, Quinoa, Mangold, Leber, Huhn, Lachs usw.

Schlafen, am bestem bei offenen Fenster

Erholsamer Schlaf, verbunden mit genügend Sauerstoff, tut auch unserem Hautbild gut. Im Herbst und Winter genügt es, das Zimmer regelmässig kurz zu lüften, damit die Luft nicht abgestanden ist.

Concealer und Co.

Bei kosmetischen Mitteln ist es am wichtigsten, den perfekten Farbton zu finden. Am besten lässt man sich im Fachhandel beraten. Den Abdeckstift, den es in verschiedenen Arten gibt, äusserst dünn auftragen, damit sich dieser nicht in den Augenfältchen absetzt.

Und wenn alles nichts hilft

Wer unter genetisch bedingten dunklen Augenringen oder starken Tränenrinnen leidet, kann diese durch verschiedene invasive Behandlungen mildern. Dies passiert bei Augenringen mit dem Einsatz von Gefäss- oder Pigmentlasern. Bei Tränenrinnen setzt die Schönheitschirurgie auf das Spritzen von Hyaluronsäure oder Eigenfett, um die Haut wieder aufzupolstern.