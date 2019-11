Abnehmen dank Chrom

Eine Metastudie belegt, dass man mit Hilfe des Spurenelements leichter abnehmen kann.

Schon seit vielen Jahren wird Chrom in Tabletten- und auch in flüssiger Form als Mittel zum Abnehmen angepriesen. Ob sich Chrom bei (stark) übergewichtigen Menschen tatsächlich positiv auf das Körpergewicht auswirkt, wurde zwar von manchen Studienergebnissen nahegelegt, aber erst jetzt belegt eine Auswertung von 19 verschiedenen Studien mit mehr als 1300 übergewichtigen Probanden, dass das wertvolle Spurenelement beim Abnehmen wirklich helfen kann. Und zwar darum, weil Chrom für den Stoffwechsel von Kohlenhydraten wichtig ist. Und dies besonders bei der Verwertung von Zucker.

Chrom kennen wir insbesondere als silbern glänzendes Metall, mit dem gerne Autos verziert werden – bei klassischen «Ami-Schlitten» wurden früher wahre Chrom-Orgien gefeiert. Aber vor allem ist Chrom ein chemisches Element und ein Mineralstoff. Erst in den späten 50er-Jahren erkannten Forscher, dass Chrom als Spurenelement wichtige Funktionen im menschlichen Körper hat. Es spielt vor allem beim Zuckerstoffwechsel und beim Cholesterinstoffwechsel eine Rolle.

Wie das Onlineportal Centrosan schreibt, trägt Chrom in ausreichender Menge dazu bei, das Gesamt-Cholesterin und das «schlechte» LDL-Cholesterin zu senken und dafür das «gute» HDL-Cholesterin zu erhöhen. Da wir mit der Ernährung in der Regel nur sehr wenig Chrom aufnehmen, muss man davon ausgehen, dass Chrommangel weitverbreitet ist. Ob man daran leidet, kann der Hausarzt mit einer Blutuntersuchung feststellen. Symptome von Chrommangel sind zwar nicht nachgewiesen, doch man geht heute davon aus, dass bei einer Unterversorgung mit dem Spurenelement Diabetes, Fettstoffwechselstörungen und eben Übergewicht häufiger vorkommen.

19 Studien kommen zum gleichen Ergebnis

Die erwähnte neue Metastudie von Wissenschaftlern aus Grossbritannien und dem Iran zur Wirkung von Chrom auf Übergewicht wertet Studien aus, an denen insgesamt 1316 Personen teilgenommen hatten. Diese erhielten entweder Chrom als Nahrungsergänzung oder gehörten einer Kontrollgruppe an.

Die zusammenfassende Auswertung der Studie zeigte laut dem Deutschen Gesundheits-Portal, dass die übergewichtigen/adipösen Personen mit der Chrom-Supplementation Gewicht abnahmen und ihren Body-Mass-Index (BMI) reduzierten. Ausserdem minderte sich ihr Körperfettgehalt. «Im Gegensatz dazu sahen die Wissenschaftler keine Verbesserungen von Körpergewicht und Körperzusammensetzung bei den Personen aus den Kontrollgruppen», heisst es. Eine Nahrungsergänzung mit Chrom könne also «das Körpergewicht von übergewichtigen/adipösen Personen im moderaten Ausmass verbessern».

So viel Chrom steckt in Nahrungsmitteln

Aber wie viel Chrom braucht der Mensch? Die meisten Quellen gehen davon aus, dass eine Aufnahme von 100 Mikrogramm Chrom pro Tag für Gesunde ausreicht. Bei Personen mit schlechter Glukoseverwertung werden 200 Mikrogramm empfohlen, für Diabetiker bis 400 Mikrogramm oder mehr.

Dafür muss man aber nicht unbedingt irgendwelche Tabletten und Tinkturen schlucken. Denn das Spurenelement Chrom kommt auch ganz natürlich in verschiedenen Lebensmitteln vor: etwa in Vollkornprodukten, Käse, Nüssen und Fleisch. Besonders gute Chromlieferanten sind auch Leber und Nieren, Datteln, Bierhefe, Schwarztee, Pfeffer und andere Gewürze, Miesmuscheln und Austern.

Allgemein lässt sich sagen: Je stärker Lebensmittel industriell behandelt wurden, desto weniger Chrom enthalten sie. So findet sich zum Beispiel in weissem Industriezucker fast kein Chrom. Früchte und Gemüse enthalten ebenfalls relativ wenig von diesem wichtigen Spurenelement.

Wer Nahrungsmittel zu sich nimmt, die reich an Chrom sind, muss sich übrigens keine Sorgen machen: Zu viel Chrom im Körper kommt äusserst selten vor. Und dabei ist zumeist nicht eine absichtliche Einnahme die Ursache, sondern zum Beispiel eine Arbeit in der Metallindustrie, ein Implantat im Körper oder chromhaltige Farbpigmente. Dass Chrom auch gegen Heisshunger hilft und besonders süsse Gelüste bremsen soll, kann man immer wieder mal in Magazinen lesen. Auch mein Hausarzt hat mir vor vielen Jahren Chrom-Tabletten gegen meine «Schoggisucht» empfohlen. Mein mehrwöchiger Test zeigte indes keinerlei Erfolg. Aber vielleicht sind Schocoholics wie ich therapieresistent.

