Wenn Kinder gamesüchtig werden

So lernen Eltern, wann das digitale Spielen zum gesundheitlichen Problem wird – und was sie dagegen tun können.

Die digitalen Medien prägen unser Leben immer stärker. Das hat einerseits viele praktische und auch spannende Seiten, birgt allerdings auch Risiken. Vor allem bei Jugendlichen betreffen sie körperliche, psychische und soziale Bereiche. Schon 2015 wurde geschätzt, dass rund 70’000 Personen in der Schweiz eine «problematische Internetnutzung» aufweisen, wobei davon vor allem die Altersgruppe der unter 35-Jährigen betroffen ist. Laut Sucht Schweiz nutzen 99 Prozent der 12- bis 19-Jährigen mehrmals pro Woche das Internet.

Leidenschaftlich gamen meistens männliche Teenager und junge Männer. Sie spielen Taktik-, Strategie-, Sport-, Gewalt- und Kriegsspiele auf dem Smartphone, Tablet, Computer und der Konsole. Games wie «Donkey Kong», «Call of Duty» oder «Fortnite» gehören inzwischen zu unserer Alltagskultur. Auch wenn Eltern fast verzweifeln, wenn ihr Kid beinahe mit seinem Computer zu verwachsen scheint, handelt es sich dabei meistens um eine vorübergehende Phase. Fachleute von Pro Juventute sagen, diese könne durch andere Interessen oder Hobbys abgelöst werden. Sie warnen deshalb davor, «vorschnell von Computerspielsucht zu reden».

Gamen statt Sport treiben

Doch wo liegen die Grenzen zwischen einem «normalen» Spieltrieb und einer Abhängigkeit, die nicht nur das Familienleben, sondern auch schulische Leistungen und das gesamte soziale Umfeld negativ beeinflussen? Diese Frage stellten sich auch die Eltern von Christian. Der 15-jährige Gymnasiast war ein begeisterter Sportler und verbrachte jede freie Minute draussen. Doch nach einem durch den Beruf des Vaters bedingten Umzug in eine andere Stadt fand Chris in seiner neuen Klasse nur schwer Anschluss. Eine neue Situation für den sonst so offenen und unternehmungslustigen Teenager. «In der ersten Zeit dachten mein Mann und ich, das werde sich schon wieder geben», sagt Renate W., die Mutter von Chris. Dies vor allem darum, weil Christians zwei Jahre ältere Schwester keine Probleme hatte, neue Freunde zu finden.

Nach einer Weile fand Chris tatsächlich neue Kollegen. Aber statt gemeinsam Sport zu treiben, trafen sie sich ausschliesslich, um zu gamen – stundenlang. «Plötzlich ist aus unserem Naturfreak ein Couch-Potato geworden. Aber Sorgen machten wir uns erst, als Chris immer öfter am Wochenende sein Zimmer nur noch dann verliess, wenn wir gemeinsam eine Mahlzeit einnahmen. Um danach sofort wieder in seinem abgedunkelten Zimmer seiner Leidenschaft nachzugehen», erinnert sich die Mutter.

Unter dem Begriff «Gaming disorder» hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor einem Jahr die Computerspielsucht in ihre internationale Klassifikation von Krankheiten (ICD) aufgenommen. Eine Spielstörung liegt nach der WHO vor, wenn Spieler die Kontrolle darüber verlieren, wie häufig und wie lange sie spielen, wenn das Spielen den Vorrang vor anderen Lebensinteressen und Aktivitäten hat und wenn trotz negativer Folgen weitergespielt wird. «Online- und Gamesucht wird oft lang nicht erkannt», sagt Hanspeter Stocker, Spielsuchtberater bei der Aargauischen Suchthilfe. Und manche Eltern seien sogar froh, wenn der Teenager zu Hause bleibe und nicht draussen rumhänge. Doch als sich Chris immer öfter in seine Game-Welt verlor und sogar die Schule zu schwänzen begann, um allein zu Hause zu spielen, während die Eltern arbeiteten, beschlossen diese, Hilfe zu suchen.

Wenn Gamen zur Krankheit wird

Über den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst bekamen sie die Adresse einer Psychologin, die auf Jugendsüchte spezialisiert ist. Die erste Sitzung besuchten sie zu dritt. «Die Ärztin zeigte uns auf, was bei allfälligen Therapiesitzungen passieren würde, aber auch, dass sie diese nur starten würde, wenn Chris sich committen würde. Und mein Sohn war bereit, das Problem anzugehen», sagt Renate. Man spürt noch heute, wie sehr sie dieser mutige Entschluss ihres Sohnes noch immer berührt.

Trotzdem wurden die folgenden Wochen kein Spaziergang, denn hinter dem intensiven Gamen von Chris steckte viel mehr, als seine Eltern sich zuerst eingestehen wollten. Nach einem Monat war eine weitere Familiensitzung angesagt. «Damals erfuhren wir zum ersten Mal von Chris selber, wie sehr er unter dem Umzug und dem Verlust seines sozialen Umfelds gelitten hatte», sagt Renate. Und weil Chris in seinem bisherigen Leben immer alles mit grosser Leidenschaft angepackt hatte, war dies beim Gamen genauso. Nur dass es sich dieses Mal um eine leidenschaftliche Flucht aus der Realität handelte, die in einer Sucht endete.

Im Lauf der dreimonatigen Therapie stellte die Psychologin gewisse Rahmenbedingungen auf, an die sich Chris mit wenigen Ausnahmen auch hielt. Und mit der Zeit entdeckte er auch seine Liebe zum Sport wieder und nahm das Biken wieder auf. «Bei einem dieser Ausflüge verliebte er sich in eine Kollegin. Und ab diesem Moment hatte er neue Prioritäten», sagt Renate und fügt an: «Ich bin froh, dass wir nicht zu lange gewartet und uns professionelle Hilfe geholt haben. Dies rate ich auch allen Eltern mit einem ähnlichen Problem.»

Rat für Betroffene und Angehörige:

Sucht Schweiz

Pro Juventute

Lesen Sie weiter zum Thema:

«Süchtig sind wir doch alle»

Oh, mein Kind ist wieder am Gamen

Gut im Gamen, aber vom Klötzlispielen keine Ahnung