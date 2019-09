50 und plötzlich Pölsterchen?

Oder: Warum wir mit zunehmendem Alter immer dicker werden.

Viele Menschen um die 50 kennen das Problem: Plötzlich spannt die Hose, obwohl man sich nicht anders ernährt als früher. Und die Taktik, einfach zweimal aufs Nachtessen zu verzichten, damit sich der Reissverschluss wieder wie von selbst schliesst, funktioniert leider auch nicht mehr. Vor allem Frauen merken während der Wechseljahre, dass es immer schwieriger wird, ihr Gewicht einigermassen zu halten. Ärgerlich ist auch, wo sich die zusätzlichen Kilos ansetzen: Nicht an Busen, Hüften und Po, sondern in der Magen- und Bauchgegend. Da, wo sich früher auch mit ein paar Kilos zu viel nie überflüssiges Fett angesetzt hatte.

Fakt ist: Viele Menschen nehmen mit dem Älterwerden an Gewicht zu. Und dies bei gleichbleibender körperlicher Aktivität und unveränderter Ernährung. Ein Forschungsprojekt in Schweden hat sich der Frage angenommen, warum das so ist.

Unser Fettgewebe verändert sich

Der Körper speichert Fett in sogenannten Fettzellen. Dieses gespeicherte Fett wird laufend abgebaut und durch neues ersetzt. Um herauszufinden, wie sich dieser Fettstoffwechsel verändert, untersuchten Wissenschaftler am Karolinska-Institut, einer der grössten und renommiertesten medizinischen Universitäten Europas, bei 54 Männern und Frauen über einen Zeitraum von durchschnittlich 13 Jahren die Fettzellen. «In dieser Zeit zeigten alle Probanden, unabhängig davon, ob sie zugenommen oder abgenommen haben, einen Rückgang des Lipidumsatzes im Fettgewebe, also der Rate, mit der Lipid (Fett) in den Fettzellen angebaut und neu gespeichert wird», fasst das schwedische Institut die Resultate der im Fachmagazin «Nature Medicine» veröffentlichten Studie zusammen. Diejenigen, die diesen Effekt nicht durch weniger Kalorien kompensiert haben, nahmen durchschnittlich um 20 Prozent zu, heisst es weiter in der Zusammenfassung der schwedischen Universität.

«Die Ergebnisse zeigen zum ersten Mal, dass Prozesse in unserem Fettgewebe Veränderungen des Körpergewichts während des Alterns unabhängig von anderen Faktoren regulieren», wird Peter Arner, Professor an der Medizinischen Fakultät am Karolinska-Institut in Huddinge und einer der Hauptautoren der Studie, zitiert. «Das könnte neue Wege eröffnen, um Fettleibigkeit zu behandeln.»

Diese Studie könne nur eine Hypothese liefern, aber nicht verlässliche Aussagen, zitiert die Deutsche Presse-Agentur dazu den Altersmediziner Helmut Frohnhofen: «Die Ergebnisse der Studie sind ein interessanter Hinweis, aber es geht hier um recht wenige Probanden.» Übergewicht sei grundsätzlich nicht biologisch bedingt, führt der Abteilungsarzt am Alfried-Krupp-Krankenhaus in Essen weiter aus: «Da spielen viele Faktoren eine Rolle, das ist zum Teil genetisch, zum Teil verhaltensabhängig.»

Drei Mahlzeiten täglich – und nichts dazwischen

Was auch immer die individuellen Ursachen sind: Was können wir dagegen tun, im Alter quasi automatisch Kilo um Kilo zuzulegen? Die schwedischen Forscher weisen auf frühere Studien hin, die zeigten, dass der Stoffwechsel im Fettgewebe durch vermehrtes Trainieren beschleunigt werden kann. Wenn ältere Menschen in sportlichen Aktivitäten eingeschränkt seien, lasse sich «das Gewicht am besten über die Ernährung beeinflussen», sagt der Essener Arzt Frohnhofen.

Eine Anpassung der Essgewohnheiten an die körperlichen Gegebenheiten des Alters bedeutet zum Beispiel, den Anteil an Kohlenhydraten oder Fetten deutlich zu reduzieren und/oder den Genuss von Süssgetränken und Alkohol einzuschränken. Empfohlen wird heute auch, sich auf täglich drei Mahlzeiten zu beschränken und dazwischen gar nichts zu essen, weder süsse Naschereien noch salzige Snacks. Zwischen den Mahlzeiten sollten jeweils mindestens vier Stunden liegen, da so mehr Fett verbrannt wird.

Klar, man muss mit 60 oder mehr Jahren nicht mehr rank und schlank sein. Doch verschiedene Studien zeigen deutlich, dass durch Übergewicht das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen sowie Krebs steigt. Gefährlich ist vor allem das Bauchfett. Deshalb gilt der Bauchumfang heute als aussagekräftiger für Gesundheitsrisiken als der BMI. Ein Bauchumfang von mehr als 88 Zentimeter bei Frauen und mehr als 102 Zentimeter bei Männern gilt als riskant. Idealerweise sollte der Bauch- bzw. Taillenumfang bei Frauen weniger als 80 Zentimeter und bei Männern weniger als 94 Zentimeter betragen.

