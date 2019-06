Wir sollten unser Essen wieder lustvoll geniessen

Kürzlich hatte ich ein kulinarisches Erlebnis der etwas besonderen Art. Ich hatte mich mit meiner Freundin B. in unserem italienischen Lieblingsrestaurant zum Nachtessen verabredet. Da ich bereits zum Mittagessen gut und ausgiebig gegessen hatte, entschied ich mich für ein leichtes, vegetarisches Gericht. B. bestellte als Primo Pulposalat und als Secondo Ossobuco Gremolata mit frischem Spinat. Dazu genoss sie ein schönes Glas Rotwein.

Sie finden das nichts Besonderes?

Ich schon! Denn B. ist eine der wenigen Frauen in meinem Freundeskreis, die isst, was ihr schmeckt und was ihr scheinbar auch bekommt. Wenn sie hin und wieder Lust auf ein gutes Stück Fleisch hat, geniesst sie es ohne schlechtes Gewissen. Und sie zerbricht sich nicht schon bei der Vorspeise den Kopf, auf was sie am nächsten Tag verzichten wird, damit ihre Kalorienbilanz wieder stimmt. Wie sie das schafft? «Ich höre einfach auf die Signale meines Körpers», sagt B.

Salatteller ohne Sauce

Nicht nur ich hatte Freude, auch Antonio, der Wirt des Lokals, strahlte, als er ihren leer geputzten Teller sah. Und er beklagte sich, dass es immer schwieriger sei, die äusserst vielfältigen Wünsche seiner Gäste zu erfüllen. Heute komme es nicht mehr oft vor, dass abends ein Gericht so bestellt werde, wie es auf der Karte steht.

Ich musste mir das Lachen verkneifen, weil mir die Restaurantszene im Film «When Harry Met Sally» in den Sinn kam, in der Meg Ryan bei einem Essen mit Billy Crystal eine komplizierte Bestellung für ein Sandwich (!) durchgibt. Oder, wie Harry am Schluss in seiner Liebeserklärung an Sally sagt: «I love that it takes you an hour and a half to order a sandwich.» Und nachdem sie ihm im Lokal einen Orgasmus vorgespielt hatte, wollten andere Frauen dasselbe wie Sally bestellen.

Bei Antonio war der temperamentvolle Höhepunkt seiner Rede: «Mamma mia! Warum gehen sie zu einem Italiener, wenn sie nichts anderes wollen als einen Salatteller ohne Sauce!»

Wo Antonio recht hat, hat er recht.

Der heilige Selleriesaft

Was, wann, wie und ob sie überhaupt noch essen sollen – diese Fragen beschäftigen heute viele Menschen in unserer westlichen Gesellschaft. Der Vergleich mit einer Religion mag zugespitzt sein, aber die strikte Unterscheidung von bösen, «sündigen» und guten Lebensmitteln passt perfekt in dieses System. Zucker, Fleisch, Weissbrot oder gesättigte Fette haben zum Beispiel ein denkbar schlechtes Image. Dagegen werden modische Bowls, grüne Smoothies und Goji-Beeren gehypt.

Richtig heilig gesprochen wird aktuell Selleriesaft. Propagiert wird er unter anderem vom Ernährungsguru Anthony William, dem auf Instagram zwei Millionen Menschen folgen. Der grüne Saft soll unter anderem Hautkrankheiten, Gicht, Migräne und auch Autoimmunkrankheiten heilen. War vor ein paar Monaten noch Grünkohl der neue Seligmacher, ist es jetzt Selleriesaft. Ja, ich weiss, die Stangen erhalten viele sekundäre Pflanzenstoffe und Senföle, die antibakteriell und entzündungshemmend wirken. Aber ein Wundersaft? Ich zitiere Antonio: «Mamma mia!»

Nahrung ist ein Geschenk

Vielleicht bin ich bezüglich Sellerie etwas voreingenommen, da ich, wenn ich ihn früher gegessen habe, heftige allergische Reaktionen erlitt. Aber auch als Allergikerin hält sich mein Verständnis für Frauen in Grenzen, die ein unglaubliches Tamtam veranstalten, wenn anstatt Chia-Samen kommune Sprossen auf ihrem Salätchen landen. Natürlich gibt es Menschen, die unter echten Nahrungsunverträglichkeiten leiden, und deren Bauch sich wegen einer Laktoseintoleranz nach einem Glas Milch so bläht, als wären sie im siebten Monat. Oder die nach dem Verzehr von Gluten schlimme Bauchschmerzen und Durchfall bekommen.

Wir haben das Glück, aus einer Fülle verschiedenster Nahrungsmittel auswählen zu dürfen. Vielleicht müssen wir wieder lernen, unser «tägliches Brot» nicht als potenziellen Feind zu betrachten, sondern als Geschenk, das wir genussvoll geniessen dürfen. Auch wenn uns immer wieder eingebläut wird, dass wir mit einer gewissen Askese, mit Disziplin und Kontrolle die besten Chancen auf ein gesundes und langes Leben haben, ist es leider nicht so einfach. Denn zu einem guten Leben gehört auch das lustvolle Geniessen.