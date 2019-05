Frauenfürze riechen stärker als Männerfürze

Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis das Thema Flatulenz – Blähungen, Darmwinde, Gaspeitsche oder wie immer man diese oft strenge Ausdünstung nennen möchte – in einem populärwissenschaftlichen Buch thematisiert würde. Nach dem riesigen Erfolg von «Darm mit Charme» und seinen zahlreichen Nachfolgern wurde klar: Der Darm scheint die Menschen mehr als jedes andere Organ zu interessieren.

Warum das so ist? Vielleicht, weil es lange tabu war, über Ausscheidungen und Co. zu sprechen. Und weil wir schon früh dazu erzogen wurden, dass alles, was im weitesten Sinn damit zu tun hat, «wäh» ist. Und was als tabu gilt, reizt bekanntlich besonders. Das ist bei einem Fünfjährigen nicht viel anders als bei einem Erwachsenen.

Zudem wurde in den letzten Jahren durch Studien belegt, dass eine gesunde Darmflora einen wichtigen Einfluss bei körperlichen und seelischen Erkrankungen haben kann. Nicht umsonst wird der Darm auch als «Bauchgehirn» bezeichnet.

99 Prozent des Furzes sind geruchlos

Und jetzt also der Furz. Der oft übel riechende Höhepunkt einer Blähung und ein ganz normaler und gesunder Vorgang unserer Verdauung. Aber Furz ist nicht gleich Furz. So unterscheiden sich beispielsweise Frauen- und Männerfürze sowohl in ihrer Zusammensetzung, «Grösse» und Intensität der Ausdünstung. Und bei unseren tierischen Freunden ist belegt, dass Vögel und Goldfische Blähungen nicht kennen. Dafür furzen allerdings Heringe und Termiten.

Übrigens stinkt nur 1 Prozent unserer Flatulenz. 99 Prozent der Bestandteile wie Stick- und Wasserstoff, Methan und Kohlendioxid sind geruchlos. Was wir riechen, sind minimale Spuren von Gasen, deren Geruchsintensität sowohl von der Ernährung wie von der Zusammensetzung der Darmbakterien abhängt.

Der Wissenschaftsautor und TV-Moderator der BBC, Stefan Gates, hat in seinem heute erscheinenden Buch «Die Wissenschaft des Furzens» die hohe Kunst des Darmgesangs mit (populär-)wissenschaftlichem Blick analysiert. Die Fachliteratur zum Thema sei relativ dünn gesät, schreibt Gates. Sein Ansatz zum Buch: «Ich habe mit Gastroenterologen zusammengearbeitet, um sicherzustellen, dass alle Informationen akkurat sind und wir einen Ansatz gewählt haben, der unterschiedliche Ergebnisse berücksichtigt.»

7 Fakten aus Gates‘ «Furzologie»

Ein gesundes Verdauungssystem produziert pro Tag zwischen 0,5 und 2,5 Liter Gas. Durchschnittlich entweichen einem gesunden Menschen täglich 10- bis 15-mal die berüchtigten Darmwinde. Ein Furz besteht aus 25 Prozent verschluckter Luft. Die übrigen 75 Prozent werden bei verschiedenen Verdauungsprozessen gebildet, zum Beispiel wenn der Darm Ballaststoffe in seine Bestandteile zersetzt. Der beste «Treibstoff» für Fürze sind komplexe Kohlenhydrate, welche sich vor allem in Bohnen, Wurzelgemüse, verschiedenen Kohlarten, Früchten und Milchprodukten befinden. Darum auch die Redewendung: «Jedes Böhnchen ein Tönchen.» Frauenfürze riechen stärker als jene von Männern. Denn sie enthalten eine um 200 Prozent höhere Konzentration und eine um 90 Prozent grössere Masse an Schwefelwasserstoff. Und auch eine um 20 Prozent höhere Methanthiol-Konzentration. Männerwinde haben dafür ein grösseres Volumen: 118 Milliliter Gas gegenüber 89 Millilitern bei Frauen. Frauen «fürzeln» leiser als Männer. (Wundert das jemand?) Doch ihre Fürze sind leichter entflammbar, da ihre Darmbakterien mehr Methan produzieren. Bei Frauen dauert der Verdauungsdurchgang im Dickdarm länger als jener bei Männern, nämlich 47 Stunden. Männer brauchen durchschnittlich 33 Stunden.