«Niemand wird so behandelt wie die Dicken»

Prof. Dr. med. Marco Bueter (Jahrgang 1975) beschäftigt sich seit über 15 Jahren intensiv mit Adipositas und ist Leiter des bariatrischen Programms am Universitätsspital Zürich. Dort werden Patienten mit hohem Übergewicht mit konservativer Therapie sowie auch chirurgischen Magenverkleinerungseingriffen behandelt. Insgesamt hat er bereits über 1000 Operationen im Bereich Adipositas durchgeführt. Nach den zahlreichen Fragen, welche uns nach dem letzten Post zum Thema Abnehmen mit Magenbypass erreichten, haben wir uns entschieden, ein Interview mit ihm durchzuführen.

Was sind aktuell die häufigsten bariatrischen Eingriffe, welche gemacht werden?

Wir operieren hauptsächlich Magenbypässe und Schlauchmägen. Das sind etablierte, erforschte Eingriffe, welche eine hohe Erfolgsquote haben. Es werden rund 5000 solche Eingriffe pro Jahr in der Schweiz durchgeführt, 75 bis 80 Prozent sind Magenbypässe, etwa 18 bis 19 Prozent sind Schlauchmägen, der Rest sind kleinere Verfahren.

Unter welchen Voraussetzungen werden die Kosten von der Krankenkasse übernommen?

Der Body Mass Index muss bei über 35 liegen, und der Patient muss belegen können, dass eine mindestens zweijährige Therapie zur Gewichtsbehandlung erfolglos durchgeführt wurde. Zudem muss er sich schriftlich zur lebenslangen Nachsorge verpflichten.

Wie wird entschieden, welcher Eingriff vorgenommen wird?

Dies besprechen wir jeweils in der Sprechstunde. Ich bin ein grosser Fan von informierten Patienten, welche sich intensiv mit ihrer Krankheit auseinandergesetzt haben – dies erhöht unserer Erfahrung nach den Therapieerfolg. Wir möchten unseren Patienten Gesundheitskompetenzen vermitteln und deutlich machen, was der Eingriff bedeutet und was sie postoperativ erwartet.

Wie gross sind die Erfolgsquoten?

Das ist eine schwierige Frage: Wie definieren Sie Erfolg? Wir beobachten, dass unsere Patienten extrem auf den Gewichtsverlust fixiert sind. Dass wir mit diesen operativen Verfahren verschiedene Begleiterkrankungen von Adipositas wie Bluthochdruck und Diabetes erfolgreich behandeln können, rückt dabei oft in den Hintergrund. Ebenso, dass unsere Patienten sich häufig über eine höhere Lebensqualität freuen können, körperlich aktiver werden und bessere Chancen im Berufsleben haben.

Statistisch gesehen, verlieren die operierten Patienten 25 bis 30 Prozent ihres Ausgangsgewichts. Statistisch heisst aber auch, dass die eine Hälfte mehr und die andere Hälfte weniger abnimmt – und ich kann ihnen nicht sagen, zu welcher Hälfte sie gehören werden. Was ich zum Thema «Erfolg» sagen kann: Statistisch ist erwiesen, dass mit diesem Eingriff langfristig und dauerhaft mehr Gewicht verloren werden kann als mit allen anderen Therapiemassnahmen zur Gewichtsreduktion ohne operativen Eingriff.

Wie gehen Sie mit den oft sehr hohen Erwartungen der Patienten an diese Operation um?

Wir thematisieren die mit dem Eingriff verbundenen Erwartungen immer sehr deutlich und versuchen, diese in einem realistischen Rahmen zu halten. Wir können keine Versprechungen abgeben, wie viel jemand abnehmen kann. Das Leben wird nicht automatisch «besser» durch diesen Eingriff: Wer vorher eine schwierige Situation bei der Arbeit oder eine unglückliche Beziehung hat, der hat dies auch nach der OP noch.

Was können Sie zu den Komplikationen und Risiken sagen?

Die Operation an sich ist sehr sicher, Komplikationen direkt während der Operationen sind sehr selten, und das Mortalitätsrisiko in der Schweiz beträgt 0,1 Prozent. Aber: Viele relevante Komplikationen treten erst langfristig auf. Die Malabsorption von Vitaminen und Nährstoffen kann mit den Jahren problematisch werden und zu Mangelerscheinungen führen. Darum ist die Nachsorge enorm wichtig – mit Ernährungsberatung und regelmässigen Bluttests.

Es ist eine weit verbreitete Meinung, dass adipöse Personen selber schuld sind an ihrem Zustand. Was sagen Sie dazu?

Mit keiner anderen Patientengruppe wird in der Gesellschaft so umgegangen wie mit den dicken Menschen. Immer wieder geht es um Schuldzuweisungen, es wird ihnen fehlende Disziplin vorgeworfen. Doch Adipositas ist eine chronische, multifaktorielle Erkrankung – keine Willenssache. Es gibt genetische Ursachen, hormonelle Ursachen, Ursachen im Verhalten, es können Suchtkomponenten vorhanden sein, manche leiden unter psychiatrischen Traumas, und auch die Nahrungsmittelindustrie sowie die Umweltgifte spielen hier mit. Es ist ja schon auffällig, dass eine gesamte Gesellschaft insgesamt immer dicker wird – und es ist daher längst ein allgemeines, kein individuelles Phänomen mehr.

Mir wurde beispielsweise auch schon vorgeworfen, so faule Leute wie ich trügen mit diesem Eingriff zur Kostenexplosion im Gesundheitswesen bei. Was können Sie zu den Kosten dieser Operationen sagen?

Wenn wir als Massstab nehmen, welche Therapieformen kosteneffektiv sind, könnten wir unser Spital schliessen. Stellen Sie sich vor, jemand hat ein Bauchspeicheldrüsen-Karzinom, welches noch knapp operabel ist, und man würde diesem Patienten sagen: «Hm, ich weiss nicht, ob sich dieser Eingriff von den Kosten her noch rechnen wird.» Das wäre doch zu Recht absolut unvorstellbar! Kranken Leuten müssen wir doch helfen, das ist unsere Verpflichtung. Eine solidarische Gesellschaft definiert sich doch auch darüber, wie sie sich um die Kranken und Schwachen kümmert. Wenn wir eine Gesellschaft sein wollen, welche sich um die Kranken nicht mehr kümmern will, können wir diese Diskussion gerne führen. Diese soll dann aber bitte auf alle Erkrankungen ausgeweitet werden, nicht nur auf die Adipösen.

Zudem gibt es Studien, die eine gewisse «Kostenneutralität» dieser Eingriffe belegen: Weil die Diabetestherapie nicht mehr bezahlt werden muss, weil keine Blutdruckbehandlung mehr durchgeführt werden muss, weil die Leute auf dem Arbeitsmarkt bessere Chancen haben und so weiter.

Werden schwere Essstörungen mit einer Magenverkleinerung «geheilt»?

Nein. Ich kann die Krankheit Adipositas nicht heilen, sondern die Patienten lediglich in einen Zustand bringen, der das Leben erträglicher macht. Ich sage immer, ich mache aus einem «dicken Dicken» einen «dünneren Dicken». Ich kann nicht lebenslang gewachsene Gedankenkreise korrigieren, und ich kann diese auch nicht wegoperieren. Prävention ist hier ebenso wichtig wie die Nachsorge nach der Operation. Darum versuchen wir, Informationen auch niederschwellig zugängig zu machen, beispielsweise über unsere Facebook-Seite und eine Selbsthilfegruppe, welche sich einmal monatlich trifft. Wir möchten unseren Patienten klar machen, dass sie mit diesem Thema nicht allein sind.

Weitere interessante Postings: