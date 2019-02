Ein Unterwäschemodel (59) zeigt die schöne Realität

Ich habe mich hier schon mehrmals über die zu Tode bearbeiteten Fotos von Frauen jeglichen Alters ausgelassen, wie sie uns täglich in sozialen Medien und in Magazinen gezeigt werden. Dennoch war ich mir zunächst unsicher, was ich von den nicht retuschierten Bildern der Werbekampagne der britischen Modehandelskette JD Williams für deren «Valentines Collection» halten sollte. Denn diese bricht mit drei gängigen gesellschaftlichen Vorstellungen:

1. Nicola Griffin ist mit 59 Jahren zu alt für ein Model.

2. Mit Grösse 44 entspricht sie nicht den gängigen Modelmassen.

3. Und das wohl Ungewöhnlichste: Die Kampagne kommt ohne Photoshop aus, also ohne das Bearbeiten der Bilder.

Ob diese Fotos verkaufsfördernd sind, bezweifelte ich im ersten Moment. Denn welche Frau lässt sich von einer Werbung inspirieren, wenn der Blick in den Spiegel eine ähnliche Realität zeigt? Sind es nicht die teilweise unvernünftigen Wunschvorstellungen und Träume, die uns – übrigens in jedem Alter – immer wieder dazu bringen, zu konsumieren?

Was mich allerdings am meisten irritierte, war, dass es mich überhaupt irritierte, eine Frau in meiner Altersgruppe so präsentiert zu bekommen. Mit allen Spuren, die das Leben halt mit den Jahren hinterlässt. Und die, je nach Blickwinkel, einen Körper mehr oder weniger attraktiv machen.

Reife Models werden meist nur künstlich geschönt gezeigt

In einer Zeit, in der reife Stars in internationalen Kampagnen in der Regel nur extrem bearbeitet gezeigt werden – man denke an Jane Fonda (81), die in der Werbung für einen Kosmetikmulti keinen Tag älter als 50 aussieht. Oder an die wunderschöne Cate Blanchett (49), die in einer Parfümwerbung einen Teint wie ein Babyfüdli hat. Merke: Wenn du als reife Frau nach den heutigen Massstäben verkaufstechnisch interessant sein willst, dann bitte nur in einem künstlich simulierten, makellosen Zustand. Und mit möglichst wenig Abnützungserscheinungen.

Was Nicola Griffin betrifft, so wurde sie mit einem (bearbeiteten) Foto berühmt, als sie vor drei Jahren als ältestes Model in der Swimsuit-Ausgabe der «Sports Illustrated» in einem goldenen Bikini posierte. Die Öffentlichkeit beklatschte ihren damals glamourösen Auftritt. Und auch mir gefielen diese erotischen Fotos.

Doch zurück zu meiner eigenen Unsicherheit und der Frage: Fühle ich mich durch Frauen wie Nicola Griffin auch in einer nicht retuschierten Kampagne vertreten? Die Antwort lautet: Ja! Nicht, weil mir die von ihr präsentierten Dessous besonders gut gefallen würden – Slips, die fast bis zum Bauchnabel reichen, finde ich eher suboptimal. Was mich und sicher viele Frauen und auch Männer beeindruckt, ist ihre Ausstrahlung. Griffin wurde übrigens erst mit 53 Jahren von der renommierten Model-Agentur Milk unter Vertrag genommen. Und ich glaube ihr aufs Wort, wenn sie sagt: «Als ich jünger war, war ich nie mit meiner Figur zufrieden, aber ich habe gelernt, meine Unperfektheit zu lieben.»

Und dem gibt es meiner Meinung nach nichts beizufügen.