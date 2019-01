Erkältet? Diese Heilpflanzen helfen!

«Viele Erkältungen haben einen moderaten Verlauf und können sehr gut mit pflanzlichen Mitteln gelindert werden», sagt die diplomierte Phytotherapeutin Esther Bischofberger. Im Folgenden stellt sie einige Muster ihrer erprobten Erkältungs-Heilpflanzen-Apotheke vor, die auf Reisen in reduzierter Form auch in der Handtasche Platz hat. Alle vorgestellten Produkte sind übrigens in der Apotheke erhältlich.

Schwarze Johannisbeere

Wirkung: Die Knospen und Blätter der schwarzen Johannisbeere wirken stark entzündungshemmend. Durch die Ausschüttung eines Cortison-ähnlichen Wirkstoffes (Hydrocortison) wirken sie zudem schmerzlindernd. Nebenbei wird auch die Nierentätigkeit angeregt, was zu einer guten «Durchspülung» des Körpers führt.

Anwendung: Im Akutfall stündlich. Bei der Variante Gemmospray 2 bis 3 Sprühstösse auf die Zunge. Bei der Ceres-Urtinktur 3-mal täglich 2 bis 5 Tropfen mit Wasser einnehmen. Kinder ab 6 Jahren nur 1 Sprühstoss bei der Gemmovariante und 2 Tropfen bei der Urtinktur.

Schwarzer Holunder

Wirkung: Diese vielgenutzte, alte Heilpflanze wurde als Apotheke der armen Leute bezeichnet. Schwarzer Holunder beinhaltet Vitamin C, wirkt schweisstreibend und hilft, auch zähen Bronchialschleim zu lösen.

Anwendung: Ich verwende konzentrierten Saft, erhältlich als Sambucol Immunoforte mit Zink und Vitamin C. 3-mal täglich 10 ml trinken. Über den Tag verteilt können als Alternative oder auch zusätzlich noch einige Tassen Tee getrunken werden: 50 g Holunderblüten mit 50 g Lindenblüten mischen. 1 EL davon mit kochendem Wasser übergiessen und 15 Minuten bedeckt ziehen lassen. Süssen mit Honig, der antibakteriell und schleimlösend wirkt.

Meerrettich mit Kapuzinerkresse

Die erfolgreiche Pflanzenkombination von Meerrettich und Kapuzinerkresse wirkt antibakteriell und antiviral auf die Atemwege. Dies vor allem durch Senföle. Diese zwei wirksamen Pflanzen bewähren sich auch bei Schnupfen. Das Produkt in der praktischen Tablettenform heisst Angocin, die Dosierung liegt bei 4-mal 4 bis 5 Tabletten pro Tag. Kinder ab 6 Jahren 4-mal 2 Tabletten. (Vorbestellen in der Apotheke, da nicht immer vorrätig in der Schweiz.)

***

Meine persönlichen Tipps:

Täglich ein warmes Bad mit Eukalyptus. Sehr viel trinken. Ruhe ohne Ablenkung. Empfohlene Hustensäfte ohne Codein: Santasapina von Dr. Vogel (ohne Alkohol für Kinder) und der intensivere Saft von Dr. Vogel, Drosinula aus Efeublättern (nur für Erwachsene geeignet).

Fiebersenkend sind auch Bauern-Fango-Wickel sowie Hildegard von Bingens heisser Salbei-Wein. Für die Kartoffelwickel brauche ich 500 g weichgekochte heisse Kartoffeln (mit Schale), die zuerst in Papierküchentücher und dann in ein Geschirrhandtuch eingewickelt werden und anschliessend auf 2 bis 3 cm zerdrückt werden, damit wir eine geeignet grosse Auflage bekommen für die zu behandelnde Stelle. Nun so lange liegen lassen, wie es angenehm ist, von 15 Minuten bis mehrere Stunden. Für den Hildegard-Wein 250 ml Wein mit 1 EL getrockneten Salbeiblättern aufkochen, filtrieren und das Resultat umgehend trinken.

Buchempfehlungen:

«Naturheilkunde für Kinder» von Friedemann Garvelmann und Susanne Alber-Jansohn, AT-Verlag. Sehr viele ausgezeichnete Anwendungen für Eltern.

«Der Hildegard-Kompass – Die wichtigsten Heilmittel» von Wighard Strehlow, Knaur-Menssana-Verlag. Die bedeutendsten Rezepte der Hildegardmedizin (12. Jahrhundert), welche heute wieder angewendet werden.

«Praxis Heilpflanzenkunde» von Ursel Bühring und Michaela Girsch, Haug-Verlag. Sehr praxistauglich und kurz zusammengefasst mit vielen Rezepten.