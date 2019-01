Mehr Toleranz für alternde Teenager!

Es hat echt Spass gemacht, den Text meines Kollegen Werner Bartens im «Tages-Anzeiger» zu lesen. Mit spitzer Feder beschreibt er, wie sich viele Männer neu entdecken wollen, wenn der «Geist träge und der Leib teigig wird». Und obwohl der Autor in erster Linie den «Verlust der Würde» beim männlichen Geschlecht bezüglich Älterwerden beschreibt, bekommen auch Frauen ihr Fett ab. Sie «verstecken ihre Beulen seltener in Funktionskleidung, dafür in betrügerisch schmeichelnden Textilien oder nehmen Dienste medizinischer Stuckateur-Betriebe in Anspruch». Hier eine kleine Verifizierung: Was dem sportlichen Mann die atmungsaktive Formwäsche ist, ist für die trendbewusste Frau die formgebende Wäsche, kurz Spanx genannt, die dafür sorgt, dass unerwünschte Kurven gemildert werden.

Wer selbst schon reiferen Alters ist, kennt die oft etwas hilflosen Aktionen gegen den drohenden Haarausfall, die grauen Strähnen oder den wuchernden Hüftspeck. Dieses sanfte Aufbäumen gegen die unerbittliche Natur ist denn auch gesellschaftlich toleriert. Aber wehe dem, der zu eigensinnig oder zu eitel agiert im Kampf gegen die Windmühlen des Alters. Ja, es ist einfach, über die Frau zu lästern, die ihre Wallemähne auch mit über 80 leuchtend rot färbt. Und das Bild des alternden Mannes, der seine Pergamenthaut in den hautengen Velodress presst, ist immer einen Lacher wert.

Besser agieren als resignieren

Dass älter werden durchaus auch bereichernd sein kann, vor allem dann, wenn es um die persönliche Entwicklung geht, ist klar. Als Autorin, die sich intensiv mit dem Älterwerden auseinandersetzt, habe ich dies bei Interviews für meine Bücher immer wieder erfahren. Aber seien wir ehrlich: Selbst wenn die Gesundheit zum Glück einigermassen stabil bleibt, sind die körperlichen Veränderungen, der Verlust an Attraktivität und nicht zuletzt das oft zunehmend schwierige berufliche Umfeld echte Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Dass sich dann, in einer von Jugendwahn geprägten Welt, immer wieder mal eine gewisse Verzweiflung einstellt, ist verständlich.

Dies und die sich verändernde hormonelle Situation lässt Menschen in diesem Alterssegment oft wie Teenager agieren. Haben wir für die jungen Teenies durchaus ein gewisses Verständnis (wenn sie nicht zu nervtötend agieren), fehlt uns dieses beim älteren Pendant. Schnell haben wir ein Urteil gebildet, wenn uns dessen Erscheinungsbild oder Gehabe nicht passt: Die oder der «hat das scheinbar echt nötig!», heisst es dann. Ich freue mich, wenn ich Frauen und Männer sehe, die der gesellschaftlichen Norm nicht entsprechen. Und bin überzeugt, dass mit einer entspannteren Haltung und etwas Toleranz das Miteinander bunter und lebendiger würde.

Denn: Wer bestimmt eigentlich, was passt und was nicht? In jedem Alter ist es doch besser, zu agieren statt zu resignieren. Denn solange wir offen und neugierig bleiben und manchmal auch noch über die Stränge schlagen, bleibt das Leben doch lebenswert!