Warum uns körperliche Nähe so guttut

Im Dezember hatte ich mehr Stress als gewohnt. Und damit meine ich nicht die Art von Stress, die durchaus beflügeln kann. In jenen arbeitsreichen Phasen falle ich zwar abends todmüde, aber mit einem zufriedenen Gefühl ins Bett. Wenn ich in letzter Zeit dagegen im Bett lag, war ich zwar kaputt, aber hatte Mühe einzuschlafen, weil sich mein Gedankenkarussell wie wild drehte. Und im Alltag fühlte ich mich oft überfordert und gestresst, und ich reagierte schon bei den kleinsten Schwierigkeiten gereizt.

Während dieser Zeit bemerkte ich, dass ich zunehmend körperliche Nähe zu anderen suchte. Meine Freundinnen und Freunde, die ich normalerweise mit einer kurzen Umarmung begrüsse, drückte ich fester als sonst. Und wenn ich spürte, dass sie dies erwiderten und ich vielleicht ein Sekunde länger als sonst gedrückt wurde, tat mir das gut, und ich fühlte mich geborgen. Mein Umfeld schien diese gewisse Bedürftigkeit zu spüren, ohne, dass ich darüber sprach. Und ich war froh, dass ich nicht gefragt wurde, was los sei.

12 Umarmungen täglich machen stabil

Bei meinem Mann und meinen Hunden fällt es mir natürlich leicht, körperliche Nähe zuzulassen und auch zu geben. Auch wenn Letztere fast etwas verwirrt schienen ob all der Streicheleinheiten, die sie abbekamen. «Wer Streicheleinheiten erhält, verkraftet auch Kummer oder Stress besser», sagt Anik Debrot, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Psychologie der Universität Lausanne im Magazin «Brigitte Psychologie». Und es seien eben auch die sogenannt «harmlosen» Berührungen unter Freunden, die Energie gäben: «Wenn wir berührt werden oder eine andere Person berühren, spüren wir tatsächlich körperlich, dass wir nicht allein sind.» Berührungen seien auch «weniger missverständlich als verbaler Austausch». Denn bei jeder Berührung wird in unserem Gehirn das Hormon Oxytocin ausgeschüttet, der Botenstoff, der vor Stress schützt und die Grundlage dafür ist, dass wir lieben und vertrauen können. Und körperlich den Blutdruck senkt und unser Immunsystem stärkt.

In dieser Zeit, in der wir uns zweimal überlegen, ob wir den Arm tröstend um eine Arbeitskollegin legen, die Kummer hat, neigen wir dazu, jegliche körperliche Berührung ausserhalb des Privatlebens auf die Goldwaage zu legen. Und wenn wir einen dieser seltsamen Typen in der Stadt sehen, die auf einem Karton «Free Hugs» anbieten, schütteln wir im ersten Moment belustigt den Kopf. Aber wir könnten diesen Hinweis ja auch so umsetzen, dass wir einen lieben Freund beim nächsten Treffen nicht nur auf die Schulter klopfen, sondern ihn auch mal kurz in den Arm nehmen. Virginia Satir, die «Mutter der Familientherapie», war überzeugt, dass zwölf Umarmungen am Tag einem Kind ein Maximum an Stabilität geben. Und vier nötig seien, damit es sich nicht einsam fühlt. Was bei Kindern stimmt, kann ja bei uns Erwachsenen auch nicht so verkehrt sein.

Wenn heute mein Gedankenkarussell wieder Fahrt aufnimmt, entspannt es mich, wenn ich nach der Hand meines Mannes greife. Oder, falls diese nicht in Griffnähe ist, sanft über das Fell eines meiner Hunde streichle. Das Einschlafen gelingt so einfach besser.

