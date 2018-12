Dieser Haartrend lässt Frauen erröten

Als die ersten Stars und Sternchen mit einer rosafarbenen Mähne auftauchten, glaubte niemand wirklich, dass sich dieser Trend halten könnte. Man hatte in den letzten Monaten ja einiges an bunten Nuancen gesehen. Schon im September 2017 präsentierte das Modehaus Fendi beim Frühling/Sommer-Catwalk asymmetrische Fake-Ponys in Grün und Blau. Dieser Look, den der Starcoiffeur Sam McKnight Kendall Jenner und Gigi Hadid verpasst hatte, erreichte beinahe mehr Aufmerksamkeit als die Kleider des italienischen Lables. Und dann gings bunt weiter: Flieder, Violett, Rot, Rosé oder Pink. Fast keine prominente Frau, die sich nicht wenigstens für ein paar Tage einen kleinen Farbflash gönnte.

Von all den Farben ist eine geblieben, auf die die Hairstylisten auch 2019 setzen. Rosa in allen Varianten – vom punktuellen Highlight über die Zuckerwattenvariante bis hin zum eleganten Erdbeerblond. «Mal wird die Farbe auf das gesamte blondierte Haar aufgetragen, mal wird sie gesträhnt oder in einem pastelligen Ombré aufgetragen – die Längen hellblond, die Spitzen rosa gefärbt», sagt Michaela Zenhäusern, Hairstylistin und Inhaberin von Szena Les Coiffeurs in Zürich.

Vor allem in den USA sind die Rosétöne ein Riesentrend. Kürzlich likten rund 1,6 Millionen Follower Khloé Kardashians neuen Look auf Instagram. Und auch reifere Stars wie Julia Roberts setzen auf Rosa, wie sie bei ihrem Auftritt in der «Jimmy Kimmel Live»-Show kürzlich bewies.

Ob Roberts Haarfarbe nun gefärbt oder eine Perücke ist? Wer weiss. Viele Stars bevorzugen letztere Variante, wenn es darum geht, punktuell einen neuen Look zu tragen, Denn um den perfekten rosa Ton zu erreichen, braucht es Aufwand. «Das Haar muss in einem längeren Prozess komplett gebleicht werden, damit der rosa Ton anschliessend aufgetragen werden kann», sagt die Hairstylistin.

Blondinen im Vorteil

Welche Kundschaft setzt jetzt auf Rosa? «Millennials, Kreative und eher junge Kundinnen, die sich sehr modisch kleiden», sagt Zenhäusern. Denn das Bleichen ist für die Haare eine ziemliche Strapaze. Wer von Natur aus blond ist, kann diesen Ton am einfachsten erzielen. «Je besser der Zustand der Haare ist, umso schöner wird das Resultat.»

Wer Lust hat, eine leicht rötliche Nuance auszuprobieren, kann das auch mit einer unkomplizierten Tönung erreichen. Erdbeerblond ist eine der schönsten rötlich blonden Varianten. Es ist sehr apart, modern und schmeichelt den meisten Hauttönen. Aber auch dieser Ton steht hellhäutigen Frauen mit eher kühlem Unterton am besten. «Nicole Kidman ist das perfekte Beispiel eines schönen Erdbeerblonds», ist nicht nur Michaela Zenhäusern überzeugt. Denn die Natur lässt sich eben nicht so leicht kopieren.