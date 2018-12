Drei Zutaten für entspannte Weihnachten

Mein Verhältnis zu Weihnachten ist mit jenem in einer langjährigen Beziehung vergleichbar: Es wird und wurde durch Höhen, Tiefen, Distanz, Leidenschaft, Langeweile, Hoffnung und Kompromisse geprägt. Und manchmal gabs auch ein Happy End.

Am Anfang stand die Vorfreude: Als Kind liebte ich den frühen Morgen des 25. Dezember über alles. Während der Rest der Familie noch schlief, bewunderte ich meine Geschenke. Und nie werde ich den Geruch von Kerzen und Tannennadeln vergessen, der noch im Weihnachtszimmer hing: himmlisch!

Meine Teenagerjahre waren – nicht nur in der Weihnachtszeit – geprägt von Unruhe und Widerstand. Familienfeste passten in dieser Phase nicht in meine Welt. Ausserdem empfand ich die familiäre Harmonie als verlogen, denn alle Arbeit blieb doch an meiner Mutter hängen, die sich natürlich nicht helfen lassen wollte. Wenn am 24. Dezember alles in schönstem Glanz erstrahlte, kollabierte sie vor Erschöpfung beinahe unter dem Christbaum. Während mein Vater, wie jedes Jahr, über den Verpackungsmüll schimpfte und schon den Abfallsack zückte, bevor das erste Geschenk ausgepackt war. O du fröhliche!

Die Jahre kamen und gingen. Je nach Beziehungs- und Kontostand wurden die Festtage mal festlicher und mal karger gefeiert, mal besinnlicher und mal strittiger. Und so habe ich gelernt, dass ein entspanntes Fest keine Selbstverständlichkeit ist. Sondern ein Ziel, dem ich mit den folgenden drei Überlebensstrategien immer näherkomme.

1. Eine Prise Egoismus

Geht es mir gut, dann profitieren auch meine Liebsten davon. Eine gewisse Planung, die aber auch Freiräume lassen soll, verhindert zu grosse Hektik. Ich mache mir keine Schuldgefühle mehr, wenn ich nicht überall erscheine, wo ich eingeladen bin. Und ich gehe auch Kompromisse ein. So respektiere ich den Wunsch meines Mannes, dass er keinen Tannenbaum möchte, dekoriere aber die Wohnung weihnächtlich. Ich akzeptiere, dass meiner besten Freundin der ganze Rummel zuwider ist. Also schenke ich ihr früher oder später im Jahr etwas. Und weil Weihnachten für mich mit Genuss verbunden ist, esse ich, was mir schmeckt, und zwar ohne Rücksicht auf die bekannten Nebenwirkungen. Aber ich klage dann auch nicht den ganzen Januar darüber, ich müsse unbedingt abnehmen.

2. Eine Scheibe Realismus

Irgendwann musste ich einsehen, dass meine Weihnachtsgefühle nie mehr die gleichen sein werden wie früher. Heute bin ich glücklich, wenn ich die Freude in den Augen meiner Grossneffen sehe. Und ich halte eigene Erwartungen in Grenzen, weil sonst Enttäuschungen vorprogrammiert sind. Denn nicht alle sind in diesen Tagen in Hochstimmung. Ich rücke meinen Lieben also nicht zu sehr auf die Pelle, sondern habe immer mein Plan-B-Wohlfühlprogramm: Schlafen, baden, mit den Hunden spazieren gehen, lesen und meinen Lieblings-Weihnachtsfilm «Love Actually» zum x-ten Mal gucken.

3. Eine Portion Nächstenliebe

Gerade in dieser Zeit nehme ich immer wieder bewusst wahr, wie gut es mir geht. Dies ist für mich eine Verpflichtung, um zu geben. Sei es, dass ich Menschen und Tiere in Not – im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten – unterstütze. Oder mir Zeit nehme, um zuzuhören und zu helfen, wenn nötig. Denn das ist doch der tiefere Sinn von Weihnachten und widerspricht Punkt 1 in keiner Weise.

Und weils so schön ist, hier ein Appetithäppchen von «Love Actually»: