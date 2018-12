Testosteron kann bei Männerdepressionen helfen

In den letzten zehn Jahren wurde die Auswirkungen eines Mangels von Testosteron bei Männern, wie er in den Wechseljahren oft vorkommt, klinisch untersucht. Mit den schwindenden Hormonen werden nicht nur ein Libidomangel, sondern auch seelische Verstimmung und Niedergeschlagenheit in Verbindung gebracht. «Allerdings leiden nicht alle Männer unter diesem Mangel», sagt der Facharzt für Haut- und Geschlechtskrankheiten, Dr. med Christian Sigg, in meinem Buch «Älterwerden für Anfänger». So hatte beispielsweise Pablo Picasso keine Probleme, wie seine zahlreiche Nachkommenschaft auch in hohem Alter beweist.

Dass Testosteron eine antidepressive Wirkung haben kann, stellten jetzt Forscher aus der Schweiz, Deutschland und Schweden mit einer systematischen Literaturrecherche fest, wie das Deutsche Gesundheits-Portal (DGP) berichtet. Da es sich bei Testosteron um ein «neurologisch wirksames Steroid» handle, sei es «naheliegend, dass es auch auf die Stimmung wirken könnte», heisst es in der Zusammenfassung.

Höhere Dosierungen sind wirksamer

Die Forscher Andreas Walther, Jonas Breidenstein und Robert Miller durchforsteten die medizin-wissenschaftlichen Datenbanken nach klinischen Studien, in welchen Männern mit Placebo oder mit Testosteron behandelt wurden. Ziel des Projekts war, «die Verbindung von Testosteronbehandlung mit der Linderung depressiver Symptome bei Männern» zu untersuchen und «die moderierende Wirkung von Testosteronstatus, Depressionsstatus, Alter, Behandlungsdauer und Dosierung» zu klären, wie es im Original-Abstract bei «Jama Psychiatry» heisst.

Die Forscher fanden nicht weniger als 7690 Veröffentlichungen, die mit ihren Suchbegriffen übereinstimmten. Davon wurden 469 Studien genauer unter die Lupe genommen und daraufhin überprüft, ob sie verschiedenen inhaltlichen und qualitativen Anforderungen entsprachen. Übrig blieben 27 Studien, in deren Rahmen insgesamt 1890 Männer mit Depressionen erfasst wurden.

Bei der Analyse dieser Studien wurde ein messbarer Effekt festgestellt: «Testosteron konnte im Vergleich zum Placebo klar depressive Symptome lindern», fasst das DGP zusammen. «Dabei war es für die Akzeptanz der Behandlung unerheblich, ob die jeweiligen Teilnehmer mit dem Scheinmedikament oder dem Hormon behandelt wurden. Die Wirksamkeit von Testosteron zeigte sich besonders bei den Teilnehmern, die zu Beginn kaum Schwankungen in ihren depressiven Symptomen zeigten und eine höhere Dosierung des Hormons erhielten.»

Einem Testosteronmangel kann kaum vorgebeugt werden

Obwohl die wissenschaftliche Datenlage klar auf eine antidepressive Wirkung von Testosteron bei Männern hinweise, gebe es noch viele offene Fragen. Denn bei vielen Untersuchungen sei die Hormonlage der Männer vor der Behandlung nicht bestimmt worden. Zudem sei nicht immer die Depression das Kernthema und das Behandlungsziel der Untersuchungen gewesen. Die Linderung der Depression könne zusätzlich von anderen Faktoren beeinflusst sein. Unklar sei ausserdem, «welche langfristigen Effekte eine Erhöhung des Testosteronspiegels bei Männern hat».

Um solche Fragen zu beantworten, seien bessere Untersuchungen notwendig, «die gezielt Männer mit einer Depressionserkrankung hormonell behandeln». Erst daraus könnten klare Behandlungsoptionen entwickelt werden. Was die Forscher jedoch schon jetzt empfehlen: Bei einer erfolglosen Behandlung von Depressionen solle doch auch mal der Hormonspiegel der erkrankten Männer gemessen werden.

Leider kann man einem Mangel an Testosteron nicht wirklich vorbeugen. «Aber ein gut eingestellter Zuckerhaushalt und eine gesunde Lebensweise und vor allem die Vermeidung von Bauchfett tun der männlichen Gesundheit auf alle Fälle gut», sagt Christian Sigg.