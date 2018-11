«Hot, hot, hot»: Sylvie’s next Flop-Model

In Zeiten, in denen sogar die sexy Engel des Unterwäscheherstellers Victoria’s Secret im Tiefflug sind – das US-Unternehmen fährt regelmässig Verluste ein – und heftig darüber diskutiert wird, wie zeitgemäss es heute noch ist, Frauen in Unterwäsche über den Laufsteg zu schicken, hat sich der deutsche TV-Sender RTL eine echte Bruchlandung geleistet. Das zweistündige Format «Sylvies Dessous Models», das in drei Folgen jeweils am Mittwochabend zur besten Sendezeit ausgestrahlt wird, lehnt sich klar an «Germany’s Next Topmodel» an. Allerdings wird es sehr viel billiger produziert, und das in jeder Beziehung.

So wurden in einem Schnellverfahren aus «Tausenden von Bewerberinnen» 30 Frauen von Sylvie Meis eigenhändig ausgesucht. Zehn Models bestanden in der ersten Sendung vor der Holländerin, die natürlich keine Jury zur fachlichen Unterstützung nötig hatte; dafür standen ihr zwei weibliche «Beraterinnen» bei, die aber kaum etwas sagten.

Die folgenden drei Punkte durften die zehn von Meis ausgewählten Kandidatinnen auf keinen Fall erfüllen:

1. Konkurrenz sein

Es gibt nur einen Star. Darum hatten einige der jungen Bewerberinnen, die ihrem Vorbild zu ähnlich sehen, null Chancen. Denn verständlicherweise will Meis (40) bei den Dessous-Shootings nicht mit einem halb so alten Klon posieren.

2. Mehr Gehirnzellen als aufgeklebte Wimpern haben



Bestes Beispiel ist das «Society Girl» Sarah, das sich auf eine derart dümmliche Weise mit ihrem Reichtum brüstete («Ich wohne an vier verschiedenen Orten und fliege regelmässig zu meinem Frisör»), dass mich zum ersten Mal die Mordlust packte.

3. Eigenen Stil haben



Mainstream ist Trumpf. Kurze Haare, ein keckes Auftreten, Tattoos? Nichts für Sylvie! Schliesslich muss das «Gesamtpaket» stimmen! (Heidi lässt grüssen.)

Zoom auf den halb nackten Po

Die Bemerkungen von Meis wie «Du siehst aus wie Chanel» oder «Ich wusste, ich gehe nochmals ans andere Ufer» warfen die Frage auf, was die Moderatorin vor der Aufzeichnung wohl eingeworfen hatte. Anders konnte ich mir ihr pubertäres Getue, Herumhüpfen und ständiges Gekicher nicht erklären. Und je länger die Sendung dauerte, umso mehr häuften sich die Ärgernisse.

Dazu gehörten die Kameraführung bei den Catwalks, wo gerne auf den halb nackten Po der Models gezoomt wurde, oder das Fotoshooting auf einem Segelschiff im Hamburger Hafen, bei dem der Fotograf sämtliche Klischees bediente und ständig schrie: «Hot, hot, hot!» Und schliesslich zog sich auch noch Meis aus, um zu beweisen, dass sie mindestens so «hot, hot, hot!» ist und über so viele sichtbare Rippen verfügt wie ihre jungen Models.

Ich hätte echt nie gedacht, dass ich einmal sagen würde, dass ich «Germany’s Next Topmodel» als hochstehende Unterhaltung bezeichnen würde. Und ich tue dies natürlich auch nur im Vergleich zu Sylvies unterirdischer Performance. Doch die Zuschauer, obwohl ja durchaus flexibel, was das Niveau einer Sendung betrifft, zeigten ihr die Rote Karte in Form von richtig miesen Einschaltquoten. Vielleicht führt dies dazu, dass gewisse TV-Verantwortliche in Zukunft bei ihren Entscheiden die Gürtellinie etwa weniger ignorieren.