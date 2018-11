Amber Heards Karambolage-Kleid

Was passiert, wenn ein Kinostar wie Amber Heard, die eigentlich für ihren lässig-coolen Kleiderstil bekannt ist, ein Modell eines Labels trägt, das bis vor kurzem genau für diese Eigenschaften bekannt war?

Die überraschende Erkenntnis, dass manchmal eine einfache Gleichung nicht aufgeht. Und dass, wie in diesem Fall, zwei Pluspunkte nicht automatisch ein Superplus, sondern genau das Gegenteil ergeben: einen modischen Tiefflug der Extraklasse. So geschehen kürzlich in Peking bei der Filmpremiere von «Aquaman».

Ungesunder Teint und unvorteilhafte Proportionen

Und für einmal war der Vergleich «ein Outfit wie ein Unfall» treffend: Irgendwie will man nicht hinschauen, aber trotzdem möchte man das ganze Ausmass dieser Fashion-Karambolage begreifen. Auf den ersten Blick irritierend wirken bereits die verschiedenen Hauttöne der 32-Jährigen. Während Heards Arme und Beine leicht bläulich schienen, leuchtete die offenherzige Brustpartie in einem leicht gelblichen Ton. Und irgendwie schien Heards sonst sehr schlanke Figur kompakt, was nicht nur am Grössenunterschied mit Regisseur James Wan lag, der zur Feier des glamourösen Anlasses mit einer leicht ausgebeulten Bluejeans erschien.

Doch zurück zu Amber Heards Outfit, und seinen speziellen Proportionen. Die Flügelärmel des Kleides sind zu kurz und zu voluminös geschnitten und betonen Ambers Oberarme nicht gerade vorteilhaft. Die Style-Regel, entweder Bein oder Décolleté zu zeigen, wurde hier grosszügig ignoriert, leider nicht zum Vorteil der Trägerin. Und der geflochtene Haarkranz im Oktoberfeststil steht im ausgeprägten Kontrast zum erotischen Look des Kleides.

Ein Label, zwei gegensätzliche Designer

Verantwortlich für diesen Look ist der Designer Hedi Slimane, der im Februar dieses Jahres die Verantwortung für das Label Celine von seiner Vorgängerin Phoebe Philo übernommen hat (und als Erstes das Aigu im Labelnamen streichen liess). Und Slimane muss natürlich versuchen, dem Brand schnell seinen Stempel aufzudrücken, denn die modischen Fussstapfen seiner Vorgängerin sind ziemlich gross. Phoebe Philo war eine der erklärten Lieblingsdesignerinnen erfolgreicher (und gut betuchter) Frauen, die die zeitlose Modernität ihrer Kollektionen und ihren minimalistisch-sinnlichen Stil liebten – der oft auch an Jil Sander erinnert. Ein alltagstauglicher Stil für die erfolgreiche Businessfrau, die weit geschnittene Marlène-Hosen mit einem üppigen Rollkragenpullover und einem weit geschnittenen Mantel kombinieren. Und Philo bewies, dass Frauen keine High Heels brauchen, um weiblich zu wirken. Coole Sneakers können das nämlich auch.

Ganz anders der Stil, für den Hedi Slimane steht. Er zeigte seine erste Kollektion für Celine an den Pariser Fashion Week im letzten September, die auf Rock-’n’-Roll-Ästhetik setzte und von männlichen und weiblichen Models präsentiert wurde. Während Philo Kleider für erwachsene Frauen mit ebensolchen Körpern designte, setzt Slimane auf sehr dünne Models. Was bei der Kundin besser ankommt, wird sich zeigen. Sicher ist, dass Slimanes Modell bei einem sehr zierlichen, asiatischen Model um einiges besser aussah als bei Amber Heard, die ein klärendes Wort mit ihrer Stylistin sprechen sollte.