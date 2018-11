Die Ärztin, der nichts peinlich ist

Ja, es gibt diese körperlichen Tabus, über die man selbst in unserer ach so aufgeklärten Zeit nicht gerne spricht. Oder man vermeidet aus Scham sogar, medizinischen Rat einzuholen. Egal, ob es sich um irritierende Körpergeräusche beim Sex, Inkontinenz, Erektionsstörungen oder Ausschläge an intimen Stellen handelt. Es müssen auch keine schweren Leiden sein, aber die unangenehmen Symptome und das Schweigen darüber können belasten. Und es kann dazu führen, dass viele Menschen ihr Übel aussitzen, in der Hoffnung, dass dieses so schnell wie möglich vorübergeht. Oder sie fragen in der Apotheke etwas verschämt nach einer «ähm, Salbe gegen Hämorrhoiden».

Die Ärztin und Autorin Yael Adler fordert: «Weg mit den unnötigen Körpertabus!» Und da sie jeden Tag in ihrer Praxis mit vielen Arten von Beschwerden konfrontiert wird, weiss sie genau, was Menschen beschäftigt oder eben auch beschämt. Und so ist der Buchtitel «Darüber spricht man nicht» durchaus ironisch gemeint. Denn Adler will genau das Gegenteil bewirken: einen offeneren Umgang und weniger Scham, wenn es um unseren Körper geht. Schliesslich gibt es für sie «kein peinliches Leiden, das andere Menschen nicht auch quält».

Yael Adler hat bereits mit ihrem letzten Buch «Hautnah», in dem sie über unser grösstes Organ, die Haut, schreibt, einen Bestseller gelandet. Und auch dieses Mal schafft sie es, medizinische Themen unterhaltsam und kompetent zu erklären. Und unverkrampft über sogenannte «Tabuthemen» aufzuklären. So erfährt man beispielsweise, dass Frauen öfters unter Blähungen leiden als Männer. (Wirklich?) Das habe mit dem schwankenden weiblichen Hormonspiegel zu tun, der oft Verstopfung und Darmkrämpfe auslösen könne.

Ein ganzes Kapitel widmet die Autorin dem Thema «Wenn Sex und Liebe uns wirklich jucken: Gemischte Gefühle untenrum». Hier schreibt sie unter anderem über Erektionsstörungen, Sex-Unfälle mit allerlei Spielzeug, Vor- und Nachteile verschiedener Verhütungsmethoden und das Vier-Phasen-Modell des Orgasmus bei Frauen und Männern. Daneben aber auch über Themen, die man sonst eher in Frauenmagazinen findet, wie Vor- und Nachteile verschiedener Enthaarungsmethoden. Müsste für mich jetzt nicht sein. Äusserst unterhaltsam schildert Adler hingegen «Unfälle» beim Schönheits-Doc und wie unsachgerechtes Spritzen mit Botox und Co. dazu führen kann, dass der Gesichtsausdruck schnell einmal in Richtung Mephisto oder Captain Spock gehen kann.

Ziemlich gescheit und originell

»Darüber spricht man nicht» ist für mich kein Buch über Körpertabus, auch wenn es, (verdankenswerterweise) auch über sogenannte Vaginalfürze, Analfisteln und Intimwarzen aufklärt. Vielleicht hoffte der Verlag, dass man mit gewissen Reizworten eine grössere Käuferschicht ansprechen könnte. Ein Trend, der sich bei vielen Buchtiteln, in denen es um körperliche Funktionen geht, immer wieder zeigt. Völlig unnötig in diesem Fall, denn Yael Adler hat, auch ohne diese Zuspitzung, ein ziemlich gescheites und originelles Werk geschrieben.

Im Video erzählt Yael Adler aus ihrer Praxis als Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten. (Youtube)