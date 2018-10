Wie sehr Stress unser Essverhalten beeinflusst

Wer kennt diese Situation nicht? Nach einem besonders aufreibenden Tag sehen viele Menschen nur eine Möglichkeit, um sich zu entspannen: Sie trösten sich abends mit üppigem Essen. Kein Problem, wenn dies nur hin und wieder vorkommt, denn das meist fett- und zuckerhaltige «Soulfood» kann – wenn man es aus vollen Zügen und ohne schlechtes Gewissen geniesst – wunderbar schmecken. So wie ein feiner, selbst gemachter Härdöpfelstock mit üppig Butter und mit Sööseliseeli. Manchmal braucht man das einfach.

Punktuelles Schlemmen schadet nicht. Und auch mit positivem und kurzfristigem Stress kann unser Körper meistens gut umgehen. «Schwieriger wird es mit langfristigen Belastungen, hier können der Blutdruck und der Blutzuckerspiegel über längere Zeit erhöht bleiben», sagt die österreichische Ernährungswissenschaftlerin und Psychotherapeutin Laura Milojevic, «vor allem auch, wenn man diese Stresshormone nicht mit Bewegung oder anderen Entspannungstechniken abbaut. Zirkulieren diese weiter im Blut, bleiben die Muskeln weiter angespannt und intensive Gefühle und Erregung bleiben erhalten.»

Längerfristiger, ungesunder Stress verändert aber nicht nur die Körperfunktionen, sondern eben auch unser Essverhalten, wie Milojevic in ihrem Buch beschreibt. Studien zufolge kommt es nur bei etwa 20 Prozent der Gestressten zu keiner grossen Veränderung bei der Nahrungsaufnahme. 40 Prozent verlieren bei stressigen Bedingungen ganz den Appetit. «Bei den restlichen 40 Prozent reagiert das Gehirn mit einem gesteigertem Essverhalten, wobei kalorienreicher und hoher Zuckergehalt und/oder Salzanteil bevorzugt werden», sagt Milojevic, die in ihrer Praxis in Wien mit ihren Patientinnen die unbewusste Verknüpfung zwischen Essen und emotionalen Bedürfnissen erforscht. Dies geschehe beispielsweise mit Atemübungen, die helfen sollen, die Wahrnehmung von Sättigungssignalen zu stärken und ein sogenannt achtsames Essen zu trainieren. «Achtsamkeit lenkt die Aufmerksamkeit bewusst auf die Wahrnehmung der Gedanken, Gefühle und Körperempfindungen, ohne sie zu bewerten, zu kritisieren oder zu verurteilen.» Sie kann auch helfen, sich mit einer gewissen Distanz selbst wahrzunehmen.

Darum bringen Diäten nichts

Besonders fetthaltige und süsse Nahrungsmittel lösen bestimmte Botenstoffe im Belohnungssystem des Gehirns aus, sodass die Stressreaktion gedämpft wird. Diese positive Wirkung führt dazu, dass unser Gehirn sich diese wohltuenden Gefühle merkt und sich diese zur Gewohnheit machen will, indem es uns in aufreibenden Zeiten verstärkt an unsere Lieblingsessen denken lässt. Egal, ob dies der feine Härdöpfelstock oder eben die Familienpackung Chips ist.

«Negativer Stress beeinträchtigt ausserdem die Aktivitäten in jenen Gehirnarealen, die für die Selbstkontrolle beim Essen zuständig sind.» Und so fällt es uns schwer, mit dem Essen aufzuhören. «Was so momentan entlastend wirkt und uns wohltut, wird körperlich und seelisch teuer bezahlt», sagt Laura Milojevic. Einerseits könne chronischer Stress durch die damit verbundenen neurobiologischen Veränderungen zu Übergewicht führen. Vor allem käme es dabei zu einer vermehrten Einlagerung von Fett in der Bauchregion, was als gesundheitlicher Risikofaktor gilt. «Die spezifischen Auswirkungen von Stress auf das Essverhalten und auch auf das Körpergewicht wird bei vielen Fachleuten, die mit übergewichtigen Menschen arbeiten, immer noch zu wenig berücksichtigt», sagt Milojevic. «Übergewichtige hören dann immer wieder: Jetzt reiss dich mal zusammen!» Wenn dann der Abnehmwillige auf Diät gehe und seine Kalorienzufuhr stark einschränke, erzeuge das neuen körperlichen Stress: Kurz, das Scheitern der Diät ist vorprogrammiert. Und bei jedem neuen Abnehmeversuch beginnt der Teufelskreis von vorne.

