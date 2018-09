Die Schönheit zum Schlucken boomt

Cremen, Lotionen, Sprays und Ampullen: Die Zeiten, in denen Pflegeprodukte nur äusserlich angewendet werden, scheint vorbei. Jetzt muss stärkeres Geschütz her, um gesund und schön zu bleiben. «Nutricosmetics» sind gefragt wie noch nie.

Und so sind Zink, Lycopen, Algenextrakte und Biotin so etwas wie das neue Botox. Sie kommen in Form von Drinks, Kapseln, Pulver und Pillen, verpackt in stylische Behälter, in unsere Badezimmer, wo sie der teuren Anti-Aging-Creme Gesellschaft leisten. Bei regelmässiger Anwendung sollen die Beautypillen kleine Wunder bewirken. Also Fältchen glätten, das Bindegewebe straffen, Nägel und Haare kräftigen, das Gewicht im Zaum halten und natürlich den Alterungsprozess verlangsamen.

«Boost» für die Kollagenproduktion der Haut

Natürlich wurden in Drogerien und Bioläden schon früher Nahrungsergänzungsmittel verkauft. Und unsere Mütter schwärmten von Kieselerde und Biotin als natürliche Schönmacher. Doch seit ein paar Jahren haben die Schönheitsmedikamente den Aufstieg in die hippen Shops, in Concept- und Onlinestores gefunden.

Alleine im Luxus-Online-Warenhaus Net-à-porter gibt es zurzeit mehr als 70 Produkte, die Schönheit und Wohlbefinden versprechen. Und dies mit so vielversprechenden Namen wie «Welleco The Super Elixir», «Herbalore Catalyst Gold Supplement», «The Beauty Chef» oder «Collagen Inner Beauty Boost». Letzteres kombiniert organische Maqui-, Açaí-, Goji– und Blaubeeren, Granatapfel, Traubenkernextrakte, Zink, Vitamin C. All dies soll laut den Vertreibern die Kollagenproduktion der Haut «boosten».

Stars und Sternchen als Vorbilder

Die Zielgruppe für diese Nahrungsmittelkosmetik scheint klar: urbane Menschen, für die die Grenzen zwischen Schönheit und Gesundheit immer stärker verschmelzen, die regelmässig detoxen, Kokoswasser trinken, Mediations-Apps verwenden und coole Sportklamotten tragen. Kurz, die ihr Äusseres, ihre Leistung und ihren Lebensstil optimieren wollen. In Zeiten des Perfektionswahns ist dieses Streben nicht verwunderlich.

Natürlich kommt der Beautypillen-Trend aus den USA. Karen Grant, Beauty-Analystin des US-Marktforschungsinstitutes NPD, sagte letztes Jahr zur «Süddeutschen Zeitung», dass sich das Angebot dieser Schönmacher binnen zwei Jahren verdoppelt habe. Weltweit würde mit den Beauty-Supplements ein Umsatz von 133 Milliarden US-Dollar gemacht, Tendenz steigend.

Reese Witherspoon setzt auf den UV-Schutz per Tablette, Anne Hathaway schwört auf Slimming-Smoothies, und Naomi Campbell will mit Fischöl-Vitaminkapseln das Altern aufhalten. Und was den Stars in Hollywood recht ist, soll uns nur billig sein.

Beauty-Supplemente sind keine Medikamente

Die meisten Produkte, die momentan auf dem Markt sind, enthalten Kollagen, Beerenextrakte, Vitamine und Antioxidantien. Da diese Beauty-Supplemente nicht als Medikamente gelten, werden sie auch nicht staatlich kontrolliert. Natürlich gibt es Anbieter, die genau auflisten, was ihre Produkte beinhalten. Bei vielen Produkten aber ist unklar, woher die Inhaltsstoffe kommen und wie hoch ihre Konzentration ist. Eine weitere offene Frage ist auch die Wechselwirkung mit gewissen Medikamenten.

Über Sinn und Unsinn von Beautypillen lesen Sie am Montag an dieser Stelle ein Interview mit der Dermatologin und Fachärztin Dr. Liv Kraemer.