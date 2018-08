Best of: Sonnenbaden in Unterwäsche – geht das?

Es sind Sommerferien, auch für unsere Autorin. Deshalb publizieren wir einige Beiträge, die besonders viel zu reden gaben. Dieser Beitrag erschien erstmals am 24. Juli 2016.

Die Stadt dampfte vor Hitze, der Schweiss lief mir in Strömen runter. Ich war mit einer Freundin zu einem Shoppingtrip verabredet, doch bereits nach 10 Minuten war klar: Das Einkaufen würden wir heute sein lassen.

«Komm, wir gehen an den See und kühlen uns etwas ab», schlug sie vor.

«Aber wir haben ja keinen Bikini dabei», warf ich ein. Sie zeigte mir den Vogel. «Brauchts doch nicht», sagte sie lachend.

Wir suchten uns ein schattiges Plätzchen, was bei dem Gedränge, das an diesem brütend heissen Samstagnachmittag herrschte, ein eher schwieriges Unterfangen war.

«Puh, ist mir heiss», seufzte sie», und begann ihre Bluse aufzuknöpfen. Wenig später lag sie im rosafarbenen Spitzen-BH und Slip neben mir auf der Wiese.

«Zieh dich doch auch aus», forderte sie mich auf. «Ob man einen BH oder ein Bikinioberteil trägt, spielt doch keine Rolle».

«Nö, so heiss ist mir gar nicht», sagte ich etwas verschämt, obwohl alles an mir klebte.

«Dann halt nur das Shirt», meinte sie.

Aber ich hatte keine Lust dazu, vor allem als ich sah, wie ein paar Teenager kichernd in unsere Richtung sahen. «Ich kann nicht», sagte ich leicht gereizt, «ich habe hautfarbene Unterwäsche an, die ist nicht blickdicht.» Ausserdem habe ich echt keine Lust, mich so zu präsentieren.

«Du bist eine prüde Maus! Schau doch mal, ich bin nicht die Einzige, die so in der Sonne liegt», rief sie und lief in Richtung See. Und in der Tat, in Blickweite lagen zwei ältere Männer in Unterhosen im Gras.

Ich und prüde? Also bitte! Ehrlich gesagt, war ich etwas beleidigt. Es stört mich übrigens nicht, wenn andere in ihrer Unterwäsche sonnenbaden. Jedem das Seine. Solange ich nicht mit sekundären Geschlechtsmerkmalen und labbriger Unterwäsche konfrontiert werde oder mir der Nachbar sein Hinterteil quasi ins Gesicht streckt.

Mit meiner Unterwäsche-Frage bin ich übrigens nicht alleine. In England, das vor ein paar Tagen unter einer Hitzewelle litt, ist im Internet eine Debatte ausgebrochen, ob das Sonnenbaden in Unterwäsche ein «Go» oder ein «No-go» sei. Die Frage stellt sich vor allem in den städtischen Parks, wo die Leute eng beieinander liegen.

Was meinen Sie dazu? Stört es Sie, wenn ihr Nachbar auf der Liegewiese halbblank zieht? Oder finden Sie, dass es niemanden etwas angeht, wie Sie sünnelen? Ich bin gespannt auf Ihre Meinung.