Best of: 7 Zuckerbomben und die gesunden Alternativen

Es sind Sommerferien, auch für unsere Autorin. Deshalb publizieren wir einige Beiträge, die besonders viel zu reden gaben. Dieser Beitrag erschien erstmals am 21. März 2018.

Dass in Schokolade, Kuchen und sonstigen Leckereien sehr viel Zucker steckt, weiss heute jedes Kind. Dass aber auch in vermeintlich harmlosen Nahrungsmitteln grosse Mengen enthalten sind, verdrängen wir gern. Oft essen und trinken wir diese unbewusst und realisieren gar nicht, welche Menge an Zucker wir im Lauf eines Tages zu uns nehmen. Und: Zucker kommt in vielen Formen daher. Dazu gehören zum Beispiel Rohrzucker (Saccharose), Milchzucker (Lactose), Traubenzucker (Glucose) und Fruchtzucker (Fructose).

1. Fruchtjoghurt

Für mich als absoluten Joghurt- und Quark-Fan war es hart, mit dieser Realität konfrontiert zu werden. In einem Fruchtjoghurt (150 Gramm) stecken mindestens sechs Würfelzucker. Und ich esse schon mal drei am Tag. Noch mehr Zucker ist in sogenannten «Kinderdesserts» und Milchschnitten enthalten, die mit ihrem Verpackungsdesign genau auf diese Zielgruppe hinzielen.

Die Alternative: Naturquark oder Naturjoghurt mit frischen Früchten mischen.

2. Apfelsaft

Hier stellt sich schnell die Assoziation ein: Frucht = gesund. Doch in 3 dl Apfelsaft stecken 30 Gramm Zucker!

Die Alternative: Wenn Sie nicht auf den Geschmack von Apfelsaft verzichten wollen, mischen Sie Wasser mit Schorle. Oder: Aromatisieren Sie stilles Wasser mit Kräutern, Ingwer und Obststückchen.

3. Fertig-Eistee

Im Sommer trinken Kinder und Jugendliche sehr gern Eistee. Doch vor allem derjenige im Tetrapack ist eine absolute Zuckerfalle!

Die Alternative: Selbst gemachter Eistee. Dazu Schwarztee in einen Krug geben, mit siedendem Wasser übergiessen, circa drei Minuten ziehen lassen, Beutel herausnehmen. Etwas Ingwer beigeben. Für Süssmäuler ein wenig Rohzucker darunterrühren, auskühlen. Tee vor dem Servieren absieben. Wenn Sie für Kinder Eistee machen wollen, sollten Sie wegen des Koffeins auf schwarzen Tee verzichten. Einfach mal Roibusch- oder Früchtetee ausprobieren.

4. Industriell hergestellte Smoothies

Früchte haben zwar viele Vitamine, Mineral- und Ballaststoffe. Aber je nach verwendeter Fruchtsorte enthalten Smoothies auch viel Zucker, die Fructose. Und viele Anbieter süssen gern noch mit industriellem Zucker nach.

Die Alternative: Selbst gemachter Smoothie. Ein Becher Beeren (z. B. auch tiefgekühlte Bio-Himbeeren), 1 Banane, 2 gehäufte EL Dinkel- oder Haferflocken, 2 dl Wasser, 1 EL Agavendicksaft in den Mixer. Ein perfekter Zmorge-Drink, der dank der Haferflocken bis zum Mittagessen den Hunger im Zaum hält.

5. Fertigdressings

Manchmal muss es einfach schnell gehen. Die Packung mit dem schon gewaschenen Salat ist schnell geöffnet, der Griff zu Fertigdressing sollte allerdings vermieden werden, denn hier steckt jede Menge Zucker drin, oft in Form von Glukosesirup.

Die Alternative: Eine feine selbst gemachte Salatsauce ist in drei Minuten fertig. Mein Lieblingsalltagsrezept: Eine Prise Meersalz, 1 Löffel Weissweinessig mit ein wenig scharfem Senf verrühren, 2 EL Olivenöl daruntermischen und mit schwarzem Pfeffer aus der Mühle abschmecken. Nach Belieben frischen Schnittlauch dazugeben.

6. Cornflakes und Fertigmüesli

In gesüssten Cerealien steckt viel Zucker. 100 Gramm gezuckerte Cornflakes enthalten ganze 37 Gramm Zucker bzw. zwölf Stück Würfelzucker.

Die Alternative: Müesli selber machen mit unverarbeiteten Getreideflocken, frischen Früchten, Nüssen. Und wer nicht auf klassische Cornflakes verzichten will, findet in vielen Bioläden selbst geröstete ohne oder mit sehr wenig Zucker.

7. Ketchup

Eine böse Überraschung: 250 Gramm Ketchup enthalten bis zu 20 Würfelzucker!

Die Alternative: Selbst gemachtes Tomaten-Chutney. Dafür zwei Büchsen Pelati samt Saft mit einer gehackten Zwiebel und zwei gehackten Knoblauchzehen etwas einkochen lassen und pürieren. Mit 3 EL Apfelessig, 1 EL Honig, 1 TL Ingwerpulver, 1 Prise gemahlenen Nelken, 1 Prise Cayennepfeffer, 1 TL Meersalz würzen und noch mal etwas einkochen lassen. Abkühlen lassen und in Gläschen abfüllen.

Das Fazit: Auch für Menschen wie mich, die nicht sehr gern kochen, gilt: Es braucht viel weniger Zeit, als man denkt, um einfache Gerichte wie Suppen, Saucen oder Mixgetränke selbst zu machen. Und sie sind nicht nur gesünder, sondern schmecken auch besser.

