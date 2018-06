Was bei Cellulite hilft – und was garantiert nicht

Auch wenn uns die Schönheitsindustrie etwas anderes verspricht: Aus einer Orange wird keine Aprikose. Sprich, Cellulite lässt sich nicht wegcremen. Und es gibt kein Zaubermittel, das schwaches Bindegewebe über Nacht festigt.

Natürlich kann man sich fragen: Warum soll ich mich über etwas aufregen oder etwas bekämpfen, an dem zwischen 85 und 98 Prozent aller Frauen, die mehr als 20 Jahre alt sind, leiden? Und es gibt Weltbewegenderes als die unschönen Dellen an Oberschenkeln und Hintern, an denen ausschliesslich Frauen leiden. Denn ihre Oberhaut ist dünner, die darunterliegende Lederhaut flexibler als jene von Männern. Im Unterhautgewebe befinden sich grössere Fettzellen, die in Fettkammern zusammengefasst werden. Diese können sich bis um ein Vielfaches vergrössern. Eine durchaus nützliche Sache bei einer Schwangerschaft. Aber sonst?

Bei dieser eindeutigen Faktenlage – Orangenhaut ist kein gesundheitliches Problem – wäre es doch sinnvoll, den sinnlosen Kampf gegen diese «Schwäche» aufzugeben und den Realitäten ins Auge zu schauen.

Das hilft nichts

Diäten: Wer seine Nahrungsaufnahme einschränkt, sich aber nicht regelmässig bewegt, kann vielleicht abnehmen, aber die Silhouette wird weder schöner noch straffer. Am schlimmsten sind Crash-Diäten: Die Haut büsst an Elastizität ein, und wenn man danach wieder zunimmt und sich ein Jojo-Effekt einstellt, gibt das Bindegewebe seinen Geist auf. Sonnenbaden: Ja, gebräunte Haut sieht optisch schlanker aus, aber wer ungeschützt in die Sonne geht, riskiert nicht nur einen Sonnenbrand, denn die schädlichen UV-Strahlen fördern Cellulite sogar, da sie die Kollagenfasern schwächen und die Dellen so schneller sichtbar werden. Ein Selbstbräuner erreicht optisch das Gleiche und ist garantiert unschädlich. Teure Zauberprodukte: Sie stehen stellvertretend für alle Cremen und Co., die das Blaue vom Himmel versprechen. Denn es gibt keine einzige wissenschaftliche Studie die belegt, dass die alleinige Anwendung von Lotionen, Tabletten und speziellen Pulvern Wunder bewirken kann.

Das kann (ein bisschen) helfen

Eine gesunde Lebensweise: Nicht zu viel Kaffee, Alkohol und Zigaretten. Regelmässige Bewegung, Schwimmen, Joggen oder Pilates fördern den Muskelaufbau und regen den Stoffwechsel an. Und eine zuckerarme, basische Ernährung wirkt sich positiv auf das Hautbild aus. Regelmässige Hautpflege: Wechselduschen, sanfte Bürstenmassagen mit Produkten, die Koffein oder Rosskastanie enthalten, regen die Zirkulation an und helfen, das Gewebe bei Stauungen im Sommer zu entwässern. Die Ursachen von Cellulite können sie allerdings nicht beheben, da sie nicht ins tiefere Bindegewebe gelangen können. Behandlungen beim Beauty-Doc: Sie haben durchaus ihre Wirkung, allerdings auch ihren Preis. Zum Beispiel die Subcision, ein Verfahren aus den USA. Dabei werden Haut und Unterhautfettgewebe lokal betäubt. Danach wir eine kleine scharfe Kanüle eingeführt, mit der man Bindegewebsstränge lösen kann. Dadurch soll der Druck auf Fettzellen, der die Haut nach aussen dellt, verschwinden. Endermologie ist eine Saug-Roll-Massage, die Unterdruck im Gewebe erzeugt und wie eine Tiefenmassage wirkt. Auch die sogenannte Liposuction, also die Fettabsaugung, kann die Oberschenkel zwar verschlanken, Cellulite abbauen kann sie nicht. Alle diese Methoden sind teuer, und eine Garantie auf Erfolg gibt es nicht.

Das hilft garantiert

Akzeptanz. (Auch wenns zugegebermassen schwerfällt.)

