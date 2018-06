Die einfachste Diät der Welt im Test

Die Scandi-Sense-Diät machte in den nordischen Ländern Furore und erobert jetzt auch andere europäische Länder. Unkompliziert, ausgewogen und nährend ist sie laut Suzy Wengel (39), die die Diät entwickelt hat. Die Autorin, Mutter von fünf Kindern und Unternehmerin hat mit ihrer gestern hier vorgestellten «Handvoll-Methode» in zehn Monaten fast 40 Kilo abgenommen. Und ihr Gewicht gehalten.

So sollte es gemacht werden:

Täglich

Handvoll 1 und 2: Gemüse und Salate.

Handvoll 3: Proteine/Eiweisse in Form von magerem Fleisch, Poulet, Fisch, Meeresfrüchten, Eiern oder fettarmem Käse. Proteine machen ja einen wichtigen Bestandteil der Ernährung aus. Sie sind wichtige Baustoffe für die Zellen und sollten in zwei von drei Mahlzeiten vorhanden sein.

Handvoll 4: Kohlenhydrate in Form von gesunden Brotsorten, ungezuckerten Getreideflocken, Hülsenfrüchte, Pasta, Reis, Kartoffeln, Früchten und Beeren.

Fett: Zu jeder Mahlzeit sind ein bis drei Teelöffel erlaubt. Am besten Olivenöl oder andere kaltgepresste Öle. Empfohlen in geringen Mengen: Nüsse, Kokosnussflocken, Avocado, Butter, Rahm oder schwarze Schokolade.

So habe ich es gemacht:

1. Woche

Die Nahrungsumstellung gelingt nicht einfach, da ich am Morgen immer Fruchtjoghurt esse. Nach drei Tagen habe ich mich allerdings an das ungesüsste, griechische Low-Fat-Joghurt und die Getreideflocken gewöhnt, zusätzliche Beeren verleihen Süsse. Die Kohlenhydrate, meist in Form von Pasta oder Kartoffeln, esse ich mittags, dazu kombiniere ich Gemüse und Salate. Ich ertappe mich allerdings dabei, dass ich die stärkehaltigen Lebensmittel grosszügiger bemesse als Gemüse & Co. Auch das Olivenöl, das ich für die Salatsauce verwenden darf, ist mir zu knapp bemessen. Aber ich fühle mich satt und weniger müde. Kein Wunder, statt der halben Tafel Schokolade, die ich täglich gegessen habe, gibts als Dessert nur noch ein Stück schwarze Schokolade.

2. Woche

Der Alltag ist stressig, aber ich komme recht gut über die Runden. Ich wäge die Lebensmittel nicht mehr mit den Händen ab, ich habe die Portionen auch so im Griff. Probleme bereiten mir allerdings Einladungen. Ich will nicht unhöflich sein und esse darum, was aufgetischt wird, verzichte aber zur Überraschung aller aufs Dessert. Im Alltag bin ich weiter motiviert, und sogar eine aufkommende Erkältung kann ich umschiffen. Ich gratuliere mir im Stillen, dass ich dieses Buch entdeckt habe.

3. Woche:

Schon am Dienstag habe ich Widerwillen, das tägliche Müesli zu essen und sehne mich nach Aprikosenjoghurt. Beim Mittagsessen starre ich gierig auf den Teller meiner Kollegin, die ihre Tagliatelle mit einer Speck-Rahm-Sauce geniesst. Und ich merke, dass sich, wie bei fast jeder Diät zuvor, mein innerer Widerstand formiert: Warum tue ich mir das an? Nur der Gedanke, dass ich mich innerlich für drei Wochen verpflichtet habe, hält mich bei der Stange. Ich finde auf den «Weg der Tugend» zurück, der Rest der Woche verläuft problemlos.

Fazit

Positiv: Die Scandi-Sense-Diät hat funktioniert. Und: Ich habe zwei Kilo verloren.

Negativ: Für mich ist die Diät zu wenig flexibel. Da ich oft und gerne auswärts esse, ist es schwierig, abzuwägen, was und wie viel davon ich essen darf; ich weiss vor allem bei den Fetten auch nicht, was genau in welcher Dosierung verwendet wurde. Und das Wichtigste: Ich möchte lieber meine Fähigkeit weiterentwickeln, dass ich selber spüre, was und wie viel mir guttut.